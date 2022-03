Home

Putin: "I militari russi combattono per la pace, non tornerò indietro, russi e ucraini unico popolo"

3 Marzo 2022

Putin: "I militari russi combattono per la pace, non tornerò indietro, russi e ucraini unico popolo"

3 Marzo 2022

Ucraina war, 3 marzo 2022 – Putin: “I militari russi combattono per la pace

Anche se dal secondo incontro di colloqui tra Russia e Ucraina si è raggiunto un’intesa sui corridoi umanitari ed un cessate il fuoco temporaneo, Vladimir Putin conferma le sue posizioni:

“Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo.

I militari russi stanno combattendo per la pace, per non avere un’anti-Russia” creata dall’Occidente “che ci minaccia, anche con armi nucleari”.

