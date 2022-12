Home

Attualità

Qatar – Ue, l’Onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana): Vicenda sconcertante ed indegna

Attualità

14 Dicembre 2022

Qatar – Ue, l’Onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana): Vicenda sconcertante ed indegna

Roma 14 dicembre 2022 Qatar – Ue, l’Onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana): Vicenda sconcertante ed indegna.

Il gruppo della sinistra Ue chiede una commissione di inchiesta, serve una revisione profonda delle regole etiche della Ue.

Per troppo tempo questa nostra proposta è stata rimandata

“Dall’inchiesta di Bruxelles esce un quadro sconcertante e indegno: quanto accaduto getta discredito sulla politica, sulle istituzioni, sulla democrazia , e certamente non ne escono bene le istituzioni europee, prima fra tutte il Parlamento europeo.”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Come sempre in questi casi c’è una dimensione giudiziaria, e mi auguro che la magistratura vada rapidamente fino in fondo con il suo lavoro, e una dimensione politica. Anche a livello di istituzioni europee – prosegue il leader di SI – il rapporto tra le lobby (e i loro interessi) e la politica va riformato. Ma noi non scopriamo oggi il problema. Il gruppo della sinistra al Parlamento europeo, non a caso, chiede un dibattito e una risoluzione contro la corruzione nelle istituzioni europee. Anzi dovrebbe essere istituita al più presto una commissione d’inchiesta su questo scandalo per stabilire i fatti completi della vicenda.”

“Serve una revisione delle regole etiche del Parlamento e della Commissione Ue: da alcuni anni il gruppo The Left è in prima linea nel proporre un comitato etico indipendente, che dovrebbe essere dotato di poteri di indagine e di inchiesta. Per troppo tempo – conclude Fratoianni – questa proposta è stata rimandata, e i fatti di questi giorni dimostrano quanto mai fosse invece necessaria”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin