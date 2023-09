Home

“Quale lavoro?”, a Livorno un convegno di Capire un’H

13 Settembre 2023

Capire un’H e il lavoro che non esclude. Progetti ed esperienze a confronto in un convegno sull’inserimento delle persone fragili

L’articolo 1 della nostra carta costituzionale recita che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro.

Principio sacrosanto, ma nel nostro attuale quadro socio economico e con un occhio di riguardo a categorie di cittadini più fragili e alla necessità di un loro pieno e corretto inserimento nel mondo produttivo, è lecito chiedersi: quale lavoro?

A questa breve ma corposa domanda cercherà di fornire alcune risposte e fare il punto sull’attuale situazione a livello locale, il convegno “Quale lavoro?” in programma venerdì prossimo, 15 settembre, dalle ore 15.45 nella Sala P. Ognissanti in piazza G. Saragat 1

L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno, è organizzato dall’associazione Capire un’H Aps di Livorno di cui è presidente Alessandra Cirri e sono stati invitati a partecipare per presentare specifiche esperienze, progetti in corso o in cantiere e testimonianze:

Andrea Raspanti Assessore alle politiche sociali del Comune di Livorno; Cinzia Porrà Direttrice di zona Asl Nord Ovest Livorno; Daniela Bartalucci funzionario Arti del Centro per l’Impiego di Livorno; Valerio Vergili garante per le persone con disabilità del Comune di Livorno; Adolfo Ragghianti presidente impresa sociale srl La Pecora Nera di Lucca e vicepresidente Anffas Lucca; Leonilde Oliverio fondatrice e amministratrice di Arnia Social Innovation Company Livorno; Giuseppe Martucci, Mitzi Plavier e Federico Beconi rispettivamente referente Asl, tutor e coordinatore della cooperativa sociale Brikke Brakke Livorno; Morena Campani presidente della cooperativa sociale Le Livornine.

L’iniziativa è realizzata grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire -2023”, a valere sul progetto “Generazione Giovanisì”, promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Livorno

