Quali sono i materiali utilizzati per le felpe?

30 Giugno 2023

Nel corso degli anni la concezione della moda e del come vestirsi è cambiata sempre di più allo scopo di favorire dei capi d’abbigliamento più comodi e versatili. Infatti, non è un caso che ad oggi si siano diffuse maggiormente le felpe, le quali vengono abbinate con diversi indumenti sulla base della stagione corrente. Le felpe rappresentano la massima espressione del comfort e della praticità, senza però rinunciare allo stile e alla personalizzazione. Infatti, ci sono tantissimi modelli di felpe che variano anche in base alle funzioni, al design e allo stile che si vuole adottare, tra uno improntato sul casual e quello più sportivo, nonché uno che risulti maggiormente elegante.

Quando si tratta di scegliere una felpa i fattori che incidono maggiormente sono il materiale e il modello, e non è un caso che i rivenditori di abbigliamento propongano più soluzioni sia per quanto riguarda il primo che il secondo. In alcuni e-commerce del settore – come si può notare nel sito fullgadgets.com – oltre a disporre di un’ampia scelta di articoli è possibile anche personalizzare le felpe con stampe o ricami. Tuttavia, a rendere comode le felpe sono i tessuti con le quali vengono realizzate. Non a caso uno dei principali interrogativi verso cui si prova un certo interesse, riguarda proprio i materiali adoperati per creare i differenti modelli di felpe. Ma quali sono i materiali più utilizzati per realizzare questi indumenti? Ecco una guida utile a riguardo.

Cotone

Uno dei materiali più comuni e utilizzati per la realizzazione degli indumenti, tra cui proprio le felpe, è il cotone. Quest’ultimo è parecchio apprezzato grazie alle sue proprietà, come la morbidezza e la traspirabilità, ma anche per la resistenza. Infatti, il cotone è un materiale che permette alla pelle di respirare poiché è in grado di assorbire efficacemente l’umidità circostante. Inoltre, essendo un tessuto semplice da tingere, sul mercato esistono felpe in cotone di tutti i colori.

Poliestere

Tra i materiali maggiormente adoperati per realizzare le felpe c’è il poliestere , abile nel conferire una certa resistenza alle pieghe nonché alle macchie di qualsiasi tipologia. Inoltre, è molto raro che una felpa in poliestere possa perdere colore nel tempo, e ciò significa che questo tessuto preserva la sua forma (e colore) anche dopo diversi lavaggi. Ma il tratto distintivo di queste felpe è la leggerezza, essendo il poliestere un materiale traspirante è praticamente l’ideale per svolgere qualunque attività fisica all’aperto e al chiuso, e persino nelle giornate più calde.

Misto cotone-poliestere

Molto frequente è la soluzione che prevede l’utilizzo in combinazione del cotone e del poliestere, generando un misto davvero efficace. Infatti, le felpe in misto cotone-poliestere presentano le caratteristiche positive di entrambi i tessuti presi singolarmente, ma uniti in un unico capo d’abbigliamento. Queste felpe risultano morbide al tatto, resistenti al tempo e ai lavaggi, e sono persino facili da curare. Inoltre, tale mix di materiali è efficiente in quanto versatile e leggero, permettendo di adottare uno stile minimale che rasenta la perfezione quando arriva la mezza stagione.

Fleece

Il fleece, o pile, è un materiale sintetico frequentemente chiamato in causa per realizzare le felpe, siccome è in grado di trattenere il calore. Per quest’ultima ragione, le felpe in fleece sono idealmente da indossare in inverno, sia in casa che fuori. D’altronde, si tratta di un tessuto leggero e facile da lavare, ma che è anche parecchio comodo da vestire.

Lana

Tra gli ultimi materiali da citare come uno dei più usati per realizzare le felpe, c’è la lana. Questo tessuto è pregiato per le sue caratteristiche: è naturale, termico e morbido. In inverno le felpe in lana sono perfette per comodità ed eleganza nel look da sfoggiare.

Nylon

Al nylon ci si riferisce anche come tessuto tecnico, in quanto è resistente all’acqua e al vento, rendendosi perfetto per chi vuole acquistare una felpa per scopi sportivi o per altre esigenze.

