10 Luglio 2024

10 luglio 2024 – Quali sono le migliori opzioni di riscaldamento per la casa

I costi per il riscaldamento sono una voce di spesa con cui tutte le famiglie italiane devono fare i conti e che, complice il panorama economico e politico instabile, negli ultimi anni sono aumentati notevolmente, gravando sulle utenze domestiche.

In questo scenario, la domanda su come risparmiare e ottimizzare i consumi è più che mai attuale e apre le porte alla possibilità di optare per nuove opzioni di riscaldamento che garantiscono una grande resa termica e totale comfort con un minimo consumo di energia, come ad esempio le caldaie Ariston più efficienti rispetto a quelle tradizionali, le pompe di calore e i sistemi ibridi.

Riscaldamento con caldaia a condensazione

La caldaia a condensazione rappresenta una delle tecnologie più efficienti per riscaldare un’abitazione e produrre acqua calda sanitaria. Rispetto alle caldaie tradizionali, utilizza uno scambiatore primario per sfruttare il calore della combustione del gas senza disperdere energia termica e, grazie alla condensazione del vapore acqueo dei fumi di scarico, recupera il calore latente che altrimenti andrebbe perso.

I benefici nell’utilizzare una caldaia a condensazione sono la massima efficienza energetica, basse emissioni di sostanze inquinanti e minore impatto ambientale (la temperatura dei fumi espulsi è bassa), riduzione dei consumi di gas e un rendimento di oltre il 100%.

Riscaldamento con caldaia a idrogeno

L’idrogeno è considerato il vettore energetico del futuro. Da qui il suo nuovo utilizzo anche nel riscaldamento domestico, con le caldaie a idrogeno che utilizzano questo elemento come combustibile principale: la caldaia preleva l’ossigeno dall’aria e l’idrogeno dalla rete di alimentazione, per poi miscelare questi gas che vengono accesi da un bruciatore che genera gas caldo.

Trattandosi di una risorsa rinnovabile e pulita, rappresenta un sistema di riscaldamento a zero emissioni, altamente efficiente, economico e molto affidabile.

Riscaldamento con pompe di calore

La pompa di calore è un sistema che preleva calore dall’ambiente esterno per immetterlo all’interno di un ambiente (o lo preleva dall’interno per cederlo esternamente nei mesi più caldi) per riscaldare, raffrescare o produrre acqua calda sanitaria.

Il suo funzionamento avviene attraverso una fonte di energia rinnovabile (terra, acqua o aria), quindi senza produrre emissioni o utilizzare combustibili fossili.

Sul mercato sono disponibili in differenti tipologie, tra cui le pompe di calore ibride (pompa di calore con un’altra fonte di riscaldamento, come una caldaia a gas), le geotermiche (raccolgono calore dal terreno), i modelli acqua-acqua (sfruttano l’acqua presente in una sorgente naturale) o la soluzione più popolare, che è la pompa di calore ad aria, installata fuori casa per raccogliere calore dall’aria esterna e trasportarlo all’interno.

Oltre ad essere una delle soluzioni più ecologiche, le pompe di calore riducono i costi e aumentano l’efficienza, operando con la massima silenziosità e richiedendo una bassa manutenzione.

Riscaldamento con sistema ibrido

Un sistema di riscaldamento ibrido combina insieme più tecnologie e fonti di energia per generare calore in modo efficiente, sostenibile ed economico. In questo sistema, ogni dispositivo si attiva nel momento opportuno, in base alle necessità e a seconda della temperatura interna ed esterna alla casa, garantendo la massima efficienza energetica, riduzione degli sprechi e delle emissioni e un drastico calo dei consumi e della spesa in bolletta.

