Home

Cronaca

Qualità della vita a Livorno, Salvetti: “Crescita provinciale positiva, Elba e Piombino frenano il capoluogo”

Cronaca

16 Dicembre 2024

Qualità della vita a Livorno, Salvetti: “Crescita provinciale positiva, Elba e Piombino frenano il capoluogo”

Livorno sale nella classifica del “Sole 24 Ore” sulla qualità della vita delle città italiane, il commento del sindaco Luca Salvetti

Livorno, 16 dicembre 2024 Qualità della vita a Livorno, Salvetti: “Crescita provinciale positiva, Elba e Piombino frenano il capoluogo”

Livorno migliora rispetto agli anni passati nella classifica annuale sulla qualità della vita del quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Da 34 anni il quotidiano finanziario pubblica la classifica di tutte le città italiane e province valutando vari parametri e suddividendoli in sei categorie: ambiente e servizi; ricchezza e consumi; demografia, salute e società; affari e lavoro; cultura e tempo libero; giustizia e sicurezza.

Soddisfatto il sindaco Luca Salvetti che commenta i dati della classifica del “Sole 24 Ore”:

“Anche questo dato è positivo, cosi come lo era stato quello di Legambiente qualche settimana fa (per la prima volta tra le 30 migliori città sul fronte ambientale).

Stiamo parlando di una graduatoria provinciale e la crescita per Livorno è indubbiamente positiva, anche se io sono convinto che le difficoltà di Piombino e dell’Elba abbiano addirittura frenato il dato di crescita del capoluogo.

Felice per il segno più nel settore ricchezza e consumi (+6 posizioni), in quello sull’andamento demografico (+14 posizioni). Mi fa piacere però il risultato per quanto riguarda ambiente e servizi (+9 posizioni) e per quanto riguarda il tema sicurezza di cui si è sempre dibattuto (+10 posizione).

Insomma Livorno continua il suo percorso, che non viene certo descritto totalmente da queste graduatorie, comunque rappresentano un trend. Siamo di fronte alla conferma che non ci ostiniamo a dire “va tutto bene” ma semplicemente che “va tutto meglio”.