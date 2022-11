Home

Qualità della vita, Livorno perde due posizioni. In Toscana Firenze è la prima, in Italia: Parma cede lo scettro a Trento

6 Novembre 2022

Livorno 6 novembre 2022

Il Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia del 2022 determina quali sono le migliori province in cui vivere nel nostro Paese

Trento è in testa per la qualità della vita, sale dalla nona posizione del 2021 alla vetta della classifica 2022.

Lo rivela la 24esima edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. La provincia trentina ha ottenuto il massimo in quasi tutti gli ambiti, otto su nove

Nel 2021 al primo posto c’era Parma che scende al settimo

Lo studio evidenzia una netta spaccatura tra Centro-Nord, da un lato, Sud e Isole, dall’altro: nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa.

Per quanto riguarda la Toscana e le sue province, queste sono le posizioni in cui si classificano rispetto al 2021

Firenze sale di due posizioni rispetto all’anno scorso; dal sesto al quarto posto.

Sale anche Siena, che dal dodicesimo posto passa in sesta posizione.

Pisa è la terza città toscana in graduatoria e sale dal 25esimo al 19esimo posto.

Arezzo perde 5 posizioni e scende in 38esima (era al numero 33)

Lucca guadagna 4 posizioni e si attesta in 41esimaposizione (era 45esima)

Livorno era alla posizione 45 e quest’anno ne perde 2 passando al 47° posto in classifica nazionale

Massa-Carrara passa alla posizione 48, ne guadagna 3 (era alla 51).

Grosseto fa un grosso scivolone, perde 24 posizioni e passa dal 31esimo al 55esimo posto.

Pistoia risale dal 71esimo al 57esimo posto

Prato, che perde una posizione e passa dal 59esimo al 60esimo posto.

La classifica: le prime 10 e le ultime 10

Ecco la Top10 delle città per la classifica del 2022 del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia:

Trento

Bolzano

Bologna

Firenze

Milano

Siena

Parma

Pordenone

Trieste

Modena

Di seguito, invece, le città che si sono classificate dalla posizione 98 alla 107, le ultime 10 della classifica:

Palermo

Taranto

Vibo Valentia

Foggia

Catania

Agrigento

Napoli

Caltanissetta

Siracusa

Crotone

