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Qualità dell’aria, nuova centralina al porto di Livorno. Barontini: “Presto le rilevazioni”

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14 Marzo 2026

Qualità dell’aria, nuova centralina al porto di Livorno. Barontini: “Presto le rilevazioni”

Livorno 14 marzo 2026 Qualità dell’aria, nuova centralina al porto di Livorno. Barontini: “Presto le rilevazioni”

L’Autorità di sistema portuale di Livorno ha installato lo scorso 10 marzo una nuova centralina fissa ATM2 per il monitoraggio della qualità dell’aria, già attiva per i primi test.

“L’installazione della centralina – spiega l’assessore all’Ambiente della Regione David Barontini – rappresenta un passaggio importante per rafforzare il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria in un contesto particolarmente sensibile. La fase di test avviata in questi giorni, che proseguirà per tutto il mese di marzo, consentirà di verificare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura; da aprile è previsto l’avvio dell’attività ordinaria di rilevazione. Resta da sottolineare il valore della collaborazione tra le istituzioni che ha reso possibile questo risultato, a partire dal lavoro svolto da ARPAT e dal Comune di Livorno, assieme all’Autorità di Sistema Portuale, alla Direzione Marittima, all’ASL Toscana Nord Ovest e all’associazione Livorno Porto Pulito”.

“Il tema delle emissioni in ambito portuale – prosegue l’assessore Barontini – è seguito con grande attenzione. Fra dicembre e febbraio la Regione ha partecipato ai due incontri convocati dal Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi proprio per fare il punto sulla situazione e sulle iniziative da mettere in campo. In questo quadro, il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio rappresenta un elemento essenziale per disporre di dati puntuali e affidabili”.

«L’obiettivo – conclude Barontini – è quello di proseguire nel percorso di miglioramento degli indicatori ambientali e garantire la massima trasparenza nelle informazioni, anche attraverso modalità che consentano ai cittadini di accedere facilmente ai dati rilevati, nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa”.