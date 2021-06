Home

Qualità delle acque e bellezza dei fondali, domani evento Ispra alla Dogana d’Acqua

17 Giugno 2021

Video-installazione immersiva a partire dalle 21.30. Accesso libero e gratuito

Livorno, 17 giugno 2021 – Domani, dalle 21.30, alla Dogana dell’Acqua (accesso libero e gratuito da via del Cedro 38) si terrà l’evento “GEREMIA. Porto Naturale”, una spettacolare videoinstallazione immersiva nel suggestivo spazio comunale recentemente tornato a nuova vita grazie alla riapertura dello specchio d’acqua.

L’idea è di raccontare in modo spettacolare ai cittadini gli aspetti più interessanti e più affascinanti delle ricerche condotte dall’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(che ha sede proprio nell’edificio comunale di Dogana d’Acqua) e dai partner del progetto Interreg Marittimo Italia- Francia GEREMIA- Gestione dei reflui per il miglioramento delle acque portuali”.

Questo il programma dell’evento di venerdì 18 giugno:

Ore 21.30: apertura dell’evento con presentazione di Fabrizio Ottone che introdurrà l’evento raccontando la storia della Dogana dell’Acqua, della sua trasformazione nel tempo e dell’importante funzione che ha ripreso a rivestire per la città con la nascita di un Polo della ricerca;

Ore 21.45: proiezione del videomapping principale (durata circa 15 minuti)

Ore 22.00: pausa di 10 minuti, per dare modo al pubblico di alternarsi nella visione, con proiezione di una successione di immagini storiche della Dogana dell’Acqua;

Ore 22.10: proiezione del videomapping principale, loop, con pause di 10 minuti, fino alle ore 24.00.

Il video e audio design del video mapping sono di Nicola Buttari e Martino Chiti.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Nello spazio della Dogana dell’Acqua sarà possibile assaporare le birre e la cucina di Doctor B Pub.

Note di regia

Il video principale è stato concepito da Immersiva con lo scopo principale di stupire ed attirare l’attenzione del cittadino medio.

Gli aspetti divulgativi e didascalici sono quindi contenuti al minimo, nella parte iniziale. I video artisti di Immersiva (Nicola Buttari e Martino Chiti) hanno rielaborato, trasfigurato, le immagini, tratte quasi tutte dal lavoro reale condotto dai ricercatori durante il progetto GEREMIA, rendendole astratte ed evocative.

L’obiettivo è cogliere e trasmettere attraverso il linguaggio universale dell’arte alcuni aspetti molto importanti del progetto GEREMIA e di sicuro interesse anche per il grande pubblico: la bellezza del mare, dei fondali marini e, conseguentemente, l’importanza della sua tutela, anche attraverso la ricerca scientifica.

In questa prospettiva, l’immagine iniziale della balena, ovviamente non pertinente con il progetto GEREMIA in senso stretto, ha lo scopo di richiamare alla mente del pubblico, attraverso un simbolo universale e amato da tutti, il tema della videoproiezione, ovvero il mare e la ricchezza della vita che lo popola.

Questa immagine produce un grande effetto scenografico, fondendo, attraverso il riflesso, il palazzo con lo specchio d’acqua antistante, permette di introdurre la sintesi del progetto GEREMIA, indubbiamente di minor interesse per il pubblico, ma dandogli senso attraverso l’inserimento in un contesto di grande valore per tutti.

La parte centrale del video è quella più sperimentale ed innovativa: i due video artisti hanno utilizzato immagini reali tratte dal progetto e dalle ricerche condotte dai partner, per realizzare una videoproiezione astratta, quasi pittorica, finalizzata a cogliere l’essenza della bellezza delle creature del mare, suscitando nel pubblico, anche grazie ad un soundscape avvolgente, quell’emozione che fissa i ricordi nella memoria.

IMMERSIVA Livorno Srl è una start-up fondata nell’agosto del 2019 da un gruppo di imprenditori, professionisti, videoartisti e artisti digitali con l’obiettivo di realizzare “IMMERSIVA”, il primo Centro Espositivo Multisensoriale al mondo a Livorno, in un palazzo storico del Quartiere “La Venezia”.

La mission di IMMERSIVA è raccontare l’arte, la scienza e la cultura attraverso tecnologie che, coinvolgendo tutti i sensi, riescano a far sentire le persone al centro della rappresentazione. In attesa dell’inaugurazione vengono creati eventi immersivi multisensoriali (scenografie virtuali, videomapping, realtà virtuale, realtà aumentata, audio 3d, proiezioni 360°) di grande impatto mediatico ed emozionale.

www.immersivalivorno.com

L’iniziativa ISPRA, patrocinata dal Comune di Livorno è stata presentata alla stampa a Palazzo Comunale

alla presenza di Barbara Bonciani, Assessore al Porto e Ricerca Scientifica del Comune,

Alessandro Bratti Direttore Generale dell’ISPRA ,David Pellegrini, Responsabile ISPRA – sezione territoriale scientifica di Livorno

e per Immersiva Barbara Luccini.

“Il Comune di Livorno sostiene con molto entusiasmo questo evento di divulgazione scientifica dal taglio spettacolare – ha dichiarato l’assessore Barbara Bonciani. “Oltre alla divulgazione dei risultati del progetto “Geremia”,

sono convinta che l’evento potrà contribuire a far conoscere e valorizzare un luogo, la Dogana dell’Acqua, appena riqualificato dall’Amministrazione Comunale, dove hanno sede altri importanti Istituti di ricerca”.