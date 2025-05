Home

18 Maggio 2025

Livorno 18 maggio 2025 “Quando i piccioni fanno OHH che meraviglia”, Il problema rifiuti in via Verdi: Inciviltà o cassonetti insufficienti?

Immagini che parlano da sole, quelle girate in via Verdi, dove i cassonetti per la raccolta differenziata si presentano stracolmi, incapaci di contenere ulteriori conferimenti. Alcuni sacchi dell’immondizia risultano infilati a forza nei contenitori, con parte del contenuto che fuoriesce, mentre altri sono stati posizionati alla rinfusa sul marciapiede. Non manca persino chi, in mancanza di spazio, ha lasciato i sacchi direttamente sopra le campane per la raccolta della differenzita.

A festeggiare, purtroppo, sono solo i piccioni: a decine si vedono banchettare indisturbati tra i rifiuti, sia sopra i contenitori sia a terra, in uno scenario che desta preoccupazione non solo per il decoro urbano, ma anche per i rischi igienico-sanitari.

La situazione solleva una domanda inevitabile: si tratta dell’ennesimo episodio di inciviltà, o siamo di fronte a un problema strutturale di insufficienza nei cassonetti disponibili? In altri termini, i sacchi abbandonati sono frutto dell’incuria e del menefreghismo di chi non rispetta le regole, oppure sono il gesto forzato di cittadini che, trovandosi di fronte a contenitori pieni, hanno scelto di non riportarsi l’immondizia a casa?

Non è la prima volta che i residenti di via Verdi segnalano disagi legati alla raccolta dei rifiuti. Il caso di questi giorni è emblematico e richiama l’attenzione delle autorità competenti. Servono più controlli per scoraggiare i comportamenti scorretti, ma anche un’attenta valutazione del servizio di raccolta: se i cassonetti non bastano, vanno aumentati; se vengono svuotati troppo di rado, va rivisto il calendario dei ritiri.

In attesa di risposte, resta l’immagine triste di una strada invasa dai rifiuti e da volatili a loro agio, mentre i cittadini si dividono tra rabbia, rassegnazione e interrogativi

