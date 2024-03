Home

7 Marzo 2024

“Quando il DNA incontra le Mimose”, venerdì 8 marzo a Livorno il convegno dedicato alla salute delle donne

Livorno 7 marzo 2024 – “Quando il DNA incontra le Mimose”, venerdì 8 marzo a Livorno il convegno dedicato alla salute delle donne

Domani, venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, si terrà al Palazzo Pancaldi di Livorno il convegno “Quando il DNA incontra le Mimose – Traiettorie di vita al femminile, tra fattori genetici ed epigenetici” che ha tra i relatori scientifici il direttore della Ostetricia e Ginecologia, Sergio Abate. Il programma degli interventi prevede cinque sessioni e partirà alle ore 8.45 per terminare nel pomeriggio alle 18.30.

“Per il secondo anno la Ginecologia ed Ostetricia di Livorno e la Fondazione Graziottin – spiega il primario Sergio Abate – propongono argomenti di alto valore scientifico analizzando come l’ambiente possa modificare l’espressione della genetica e quali siano le ricadute sulla salute della donna. I temi trattati focalizzeranno l’attenzione sul microbiota umano e le sue strette interazioni con il nostro organismo. In modo particolare verranno esplorati i vari metabolismi femminili quali le disfunzioni del ciclo mestruale, la sindrome metabolica come causa di obesità e i risvolti sulla gravidanza e sul neonato. Un focus ultraspecialistico dagli Stati Uniti tratterà le interconnessioni psico, neuro, endocrino immunologiche. Infine molteplici altri argomenti quali le interazioni tra microbiota vaginale e vescicale e suoi risvolti nelle cistiti recidivanti, nell’attecchimento e sviluppo del papillomavirus come origine del carcinoma cervicale, le patologie dermatologiche del dei genitali femminili. Di estrema attualità il dolore pelvico femminile, l’endometriosi e le ultime ricerche in tema di diagnosi e cura. Una giornata intensa di studi al Palazzo Pancaldi che la Ginecologia di Livorno e la Fondazione Graziottin si pregiano di organizzare con molteplici relatori di altissimo livello per promuovere salute al femminile in tutte le sue espressioni”.

Tra i relatori, oltre al dottor Sergio Abate, da segnalare anche la presenza dei primari livornesi Giovanni Bagnoni (Direttore Dermatologia Livorno), Graziano Di Cianni (Direttore Diabetologia Azienda USL Toscana nord ovest), Elisabetta Stenner (Direttrice Area Laboratorio Azienda USL Toscana nord ovest) e dei responsabili aziendali Luigi Gagliardi (Direttore Dipartimento Materno Infantile Azienda USL Toscana nord ovest) e Cinzia Luzi (Direttrice Assistenza Ostetrica Azienda USL Toscana nord ovest).

