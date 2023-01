Home

13 Gennaio 2023

Livorno 13 gennaio 2023 – Quantità e costi dei rifiuti che vengono da fuori Livorno, le precisazioni di Raphael Rossi su quanto dichiarato da BL

In relazione alla nota pubblicata da alcuni organi di stampa online in data 12/01/2022, indicata come attribuibile all’associazione politica “Buongiorno Livorno”, riteniamo opportuno precisare quanto segue.

Non corrisponde al vero che “due terzi dei rifiuti vengono da fuori Livorno e pagano molto meno dei livornesi”.

Il costo per smaltire i rifiuti avvalendosi dell’impianto di incenerimento di Livorno è infatti sceso da 220 €/t. a 139 €/t.

Si tratta di un importo attribuibile a tutti i Comuni presenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Costa dove RetiAmbiente risulta avere la titolarità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Ed è proprio il recente ingresso di AAMPS nella holding che ha permesso al territorio livornese di avvalersi di un importo “calmierato” e, pertanto, di non creare disuguaglianze territoriali nei corrispettivi da versare per fruire dell’impianto di smaltimento in questione.

Questo diversamente da quanto avvenuto per lungo periodo e soprattutto durante il concordato, quando oggettivamente il costo per i livornesi era molto più elevato.

Cogliamo l’occasione per confermare che AAMPS, in stretto raccordo con RetiAmbiente, il Comune di Livorno e l’Ato prosegue nella definizione del percorso per stabilire le tempistiche di superamento dell’inceneritore.

Raphael Rossi, Amministratore Unico

