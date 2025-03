Quantum SEO, arriva il nuovo Toolkit AI-Powered per i professionisti digitali e di marketing online

Home

6 Marzo 2025

Manca ormai pochissimo all’uscita di Quantum SEO, una nuova e innovativa suite di strumenti per la SEO ideata da Max Rosso, consulente che vanta oltre dieci anni di esperienza nel campo, e che si è specializzato nel tempo in link building. Lo scopo è quello di fornire un Toolkit Al-Powered ideato per tutti coloro che lavorano nel marketing online per aiutarli a migliorare tutte le loro strategie di ottimizzazione.

Quantum SEO è una suite di toolkit AI Powered che si compone di 28 strumenti in tutto. Si pone l’obiettivo di agevolare il lavoro di chi ogni giorno fa di tutto per ottimizzare al meglio le pagine web e ottenere un posizionamento importante sui motori di ricerca. Non ci sono ancora date ufficiali per il suo lancio, ma la sua uscita è prevista per la fine del mese di Settembre. Sarà inoltre possibile poter utilizzare gratuitamente la suite avendo a disposizione cinquanta crediti gratuiti.

Basta inviare una mail a info@ilmioposizionamento.it facendo apposita richiesta, per ottenere le credenziali di accesso e i crediti gratuiti per testare questo innovativo Toolkit. Gli utenti interessati non dovranno inoltre acquistare un abbonamento per utilizzarlo. Si pagherà solo per ciò che si utilizza con un costo per singolo credito e la possibilità anche di aderire alla promozione di lancio che permetterà un risparmio del cinquanta per cento.

Come funzionerà Quantum SEO

Per capire come funzionerà nello specifico Quantum Seo e quali strumenti metterà a disposizione dei professionisti, è opportuno soffermarsi su alcune di queste funzioni. Lo strumento Internet Analyzer permetterà ad esempio di verificare che i contenuti pubblicati siano in grado di rispondere alla perfezione alla query degli utenti.

Si tratta infatti di uno strumento di analisi che, mediante le tecnologia NPL, riuscirà a comprendere il focus del testo, e verificherà se riesce a coprire tutti gli argomenti rilevanti per il posizionamento. Una funzione progettata dunque per potenziare sia la qualità del contenuto che la sua pertinenza all’argomento scelto, andando a migliorare il posizionamento sul web e anche l’interazione tra utenti.

Tramite invece la Suite SEO Content Analyzer sarà invece possibile migliorare la SEO dei contenuti, andando a suggerire delle specifiche modifiche che consentiranno di avere una distribuzione più equa e razionale delle parole chiave. Offrirà degli esempi su sinonimi e variazioni da utilizzare all’interno del testo per renderlo più vario e rilevante. E grazie all’utilizzo del NPL, sarà possibile anche avere dei parametri per migliorare sia la leggibilità che il tone of voice del testo, allo scopo di fornire contenuti sempre più scorrevoli e Seo-Friendly.

Gli strumenti pensati per il giornalismo

Ci sarà anche uno strumento pensato appositamente per chi lavora con contenuti giornalistici. Si chiama Journalist Content e avrà lo scopo di aiutare a scrivere dei test di approfondimento di qualità, andando con le sue analisi a simulare il lavoro di un giornalista esperto. Sarà infatti in grado di proporre e utilizzare tante tecniche di scrittura giornalistica differenti tra loro, per poter così garantire degli articoli che siano accurati e allo stesso tempo coinvolgenti.

A questa funzione si potrà affiancare anche la suite Content Booster che si occuperà di analizzare i contenuti, identificando le possibili informazioni mancanti. Inoltre, andrà anche ad individuare le carenze all’interno dell’articolo che possono andare a ostacolarne il posizionamento.

Infine, si avrà anche a disposizione uno strumento chiamato Interviewer for PR: un vero e proprio giornalista virtuale che supporterà gli utenti nella creazione di interviste coinvolgenti. Basterà infatti inserire il nome, la qualifica dell’intervistato e i temi da discutere. Il tool a quel punto si occuperà di tutto andando a creare un contenuto professionale per valorizzare l’intervistato e la tematica trattata.

Seo Content Suggest e GPTs Generator

SEO Content Suggest aiuterà invece i professionisti a fare in modo che i testi rispondano perfettamente al Search Intent richiesto da Google. Il suo scopo sarà analizzare la parola chiave del contenuto, proponendo tutte quelle similari che possono essere incluse nel testo in modo da restare allineati agli obiettivi di ottimizzazione di ricerca.

Ci sarà anche una suite che utilizza l’intelligenza artificiale in modo più specifico chiamata GPTs Generator. Si occuperà di trasformare le idee degli utenti in agenti GPT che saranno delle vere e proprie versioni personalizzate di ChatGPT.

Quantum SEO, ecco quanto costerà

Come abbiamo spiegato ad inizio articolo, per utilizzare Quantum SEO non si dovrà sottoscrivere nessun tipo di abbonamento. Verranno invece messi a disposizione dei crediti, con gli utenti che avranno la possibilità di acquistarli singolarmente, oppure approfittare del pacchetto promozionale di ricarica con cui verrà lanciato.

Ci sarà infatti uno sconto complessivo del cinquanta per cento per chi acquista i tre pacchetti promozionali entro il 31 Ottobre 2024. La Ricarica Base avrà un costo di 14.70 euro e consentirà di avere accesso a 150 crediti. La Ricarica Risparmio metterà a disposizione 220 crediti al costo di 19.70 euro mentre la Ricarica Top costerà 34.70 euro dando accesso a 470 crediti.