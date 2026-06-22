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Quarta settimana in Fortezza Vecchia, dall’omaggio a Protti al recital di Fabrizio Bentivoglio

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22 Giugno 2026

Quarta settimana in Fortezza Vecchia, dall’omaggio a Protti al recital di Fabrizio Bentivoglio

Livorno 22 giugno 2026

Fortezza Vecchia, tra l’omaggio a Igor Protti, i Beatles e l’arrivo di Fabrizio Bentivoglio

Quarta settimana del cartellone della Fortezza Vecchia curato da Luca Menicagli per Menicagli Pianforti. Il lunedì si apre col doveroso tributo all’immenso Igor Protti – l’incasso della serata andrà interamente all’Associazione Cure Palliative. La grande musica, poi, terrà banco in molte delle serate, ma tutto culminerà nel recital di Fabrizio Bentivoglio “Letture clandestine”, che andrà scena domenica sera per il primo degli appuntamenti con le star del cinema italiano (a luglio arriveranno Francesco Centorame e Alessandro Benvenuti, a settembre Sergio Rubini). Ma vediamo la settimana nel dettaglio.

Lunedì 22 giugno, “Igor. L’eroe romantico del calcio”, ore 21.30: il secondo appuntamento con la rassegna “Sguardi in Fortezza” ha cambiato completamente il suo senso. Doveva essere una festa, è diventato un omaggio alla memoria. Il film di Luca Dal Canto è il racconto corale della vita del grande attaccante riminese, divenuto simbolo per la città di Livorno e non solo. Il film è scritto da Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Anita Galvano, con musiche di Carlo Bosco. Gli autori saranno presenti per ricordare la figura del grande “Numero 10”. L’incasso sarà devoluto interamente a Cure Palliative Livorno (prezzo del biglietto 7 euro).

Martedì 23 giugno, Nooré in concerto, ore 21.30: Eleonora Porciatti, in arte Nooré, è una cantautrice italiana dalla forte identità vocale e interpretativa. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha sempre studiato musica, in Italia e all’estero. Dopo i primi singoli “Resta con me” e “Estate stasera”, nel 2021 viene selezionata per AreaSanremo con l’inedito “Anna”. Nel 2023 entra a far parte della band CelebrityStars. Tra il 2025 e il 2026 approda su Rai 1 a “Storie Italiane” e “Tali & Quali Show”. Ingresso libero.

Mercoledì 24, Timeless Sounds. Crossroads Oltre il Confine, ore 21.30: un viaggio musicale tra epoche e stili – dal barocco al jazz, dalla canzone d’autore al musical – guidato dal sentimento e dalla forza evocativa della memoria. In scena il Maestro Francesco Quaglierini musicista giramondo, con la partecipazione di giovani talenti della musica: Letizia Chiappini (viola), Agata Ledda (violoncello), Gabriele Volpini (flauto), Edoardo Andolfi (saxofono). Ingresso libero.

Giovedì 25, Sound Journey Quartet – From the stars to the earth, ore 21.30, musica dalle stelle alla Terra, dove le relazioni tra le persone e le loro idee si combinano in una sintesi musicale che sfugge alle tradizionali categorizzazioni stilistiche. L’ensemble, composto da Fabrizio Desideri (sax) Diego Persi Paoli (basso) Luca Bacci (batteria) Giorgio Taurasi (chitarra) esprime, attraverso i diversi percorsi artistici dei suoi membri, la volontà di recuperare, condividere ed unificare il significato di molteplici messaggi musicali. Ingresso Libero.

Venerdì 26, Now & Then Volume 2, ore 21: “Lennon-McCartney: Now And Then”, secondo volume del DocuConcert che rivoluziona il modo di vivere e ascoltare i Beatles. Un format unico che unisce musica, storytelling, immagini e contenuti multimediali per far rivivere — come mai prima — la magia creativa che ha cambiato la storia del pop. Al centro di questa seconda parte, il periodo artistico 1967-1969. Biglietti sul circuito TicketOne, posto unico 22 euro.

Sabato 27, Presente Storico con Lamberto Giannini, ore 21: Nuovo appuntamento con la serie di conferenze storiche del professor Lamberto Giannini, docente di filosofia e storia, nonché regista e autore teatrale e radiofonico. Il tema di questa sera è “Nascita delle Brigate Rosse e terrorismo di sinistra”. Ingresso libero.

Domenica 28, Fabrizio Bentivoglio in “Lettura clandestina. La solitudine del satiro” da Ennio Flaiano, ore 21.30: cosa succede quando uno degli attori più importanti del nostro tempo incontra uno dei più grandi geni letterari del Novecento italiano? La risposta è in questo recital, dove Bentivoglio incontra Ennio Flaiano. Un viaggio alla ricerca dell’Italia d’oggi con le parole di un grande protagonista dell’Italia che fu. Per dirla con Flaiano stesso: “Ci sono molti modi di arrivare, e il migliore è quello di non partire”. I motti di Flaiano hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, per raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù. “Lettura clandestina” restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, per raccontarne la figura, e tramandare fino al presente la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. In scena, con Fabrizio Bentivoglio il contrabbassista Ferruccio Spinetti (già colonna degli Avion Travel). Biglietto su TicketOne a 15 euro.

Inoltre, ogni venerdì e sabato dalla mezzonotte in poi, la Fortezza Vecchia diventa – con Studio2 e Spazio – una delle più suggestive location da ballo “sotto le stelle” della costa toscana.