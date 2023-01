Home

Cronaca

6 Gennaio 2023

Quartiere Corea: la Befana distribuisce ai bambini 100 calze, giochi e merenda

Livorno 6 gennaio 2023

Come da tradizione la Befana il 5 gennaio è passata dal quartiere di Corea per regalare gioia ai bambini.

La Befana presso i locali del Centro Anziani Zanni Nardea in via Albertario ha lasciato 100 calze piene di dolci e in qualche caso anche anche un pezzettino di carbone. Oltre alle calze ha lasciato giochi e pupazzi e poi ha offerto anche la merenda

Lunga la fila dei bambini ad attendere il proprio turno per ritirare gli attesi doni e poi la grande gioia nei loro occhi dopo aver ricevuto quanto lasciato dalla Befana.

La giornata è stata resa possibile dal centro anziani che ha messo a disposizione i locali, dal Panificio da Picci nel quartiere di Shanagy e le associazioni; Oltre per Livorno, Appartenenza Labronica e la sezione Girls dei Rebels Livorno

