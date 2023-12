Home

Quartiere San Jacopo, le iniziative per Natale tra bambini, laboratorio addobbi e presepi

15 Dicembre 2023

Livorno, 15 dicembre 2023 – Ecco le iniziative natalizie organizzate dalla Comunità di quartiere di San Jacopo.

_Giovedì 14 dicembre ore 19.00 -Concerto di Natale presso la chiesa di San Jacopo del Coro Voci Bianche del Plesso Natali dell’istituto Comprensivo B.Brin.

Ben 250 bambini canteranno insieme diretti dal maestro Francesco Paone .

_ Creazione di addobbi con coccarde natalizie da parte della associazione Vivi San Jacopo in collaborazione con i bambini dei Plessi delle primarie B. Brin e venerdi 15 dicembre ore 11.00 , ci sarà un bel momento di incontro e collaborazione tra il quartiere e la scuola, per l’allestimento delle tamerici di via Malta e piazza Modigliani.

Tamerici che sono adottate con parti di collaborazione con il Comune, dagli abitanti del quartiere

_Sabato 16 dicembre dalle ore 10.00 al tramonto, versione natalizia del Mercatino del Riuso e Non Solo! A San Jacopo , in piazza Modigliani , gestito dalla Cooperativa BrikkeBrakke in collaborazione con la Associazione Vivi San Jacopo e Associazione ArtLab.

Tale iniziativa per sensibilizzare il quartiere con la presenza mensile , sulle pratiche del riuso e riciclo. Questa edizione una bella occasione per incontrarsi nel rione .

_Presepi negli Atri dei Condomini .

Iniziativa di Vivi San Jacopo, per coinvolgere i condomini per diffondere atmosfera di gioia e condivisione nei nostri spazi comuni .

Da comunicare l’adesione al cellulare 3802478449

