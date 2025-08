Home

4 Agosto 2025

Livorno 4 agosto 2025 Quartiere Shangai, 400 firme per una Municipale più presente e incisiva

Palumbo (FdI): “I cittadini vogliono sicurezza e controlli fino a sera”

Nel cuore del quartiere popolare Shangai si fa sentire con forza la voce dei residenti, preoccupati dal degrado e desiderosi di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. A sostegno delle loro richieste, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo ha annunciato il successo iniziale della petizione avviata per chiedere un potenziamento del presidio della Polizia Municipale.

«Abbiamo raccolto le prime 400 firme — ha spiegato Palumbo — per chiedere il prolungamento degli orari del punto di ascolto della Municipale in via Fratelli Bandiera e l’intensificazione dei controlli, soprattutto nella piazzetta e tra i rioni, anche nelle ore serali. I cittadini chiedono che si intervenga con decisione su comportamenti che generano degrado: bivacchi, consumo di alcol in strada, abbandono di rifiuti e cani lasciati senza guinzaglio».

Secondo quanto riferito dallo stesso consigliere, qualcosa si sta già muovendo. I residenti hanno notato la presenza più frequente degli agenti della Polizia Municipale, che nelle ultime settimane hanno effettuato controlli nei confronti di soggetti dediti al bivacco e comportamenti incivili.

«È un primo cambio di passo — ha dichiarato Palumbo — che fa sentire le persone più sicure. Ma non basta: servono interventi anche nei punti noti di spaccio, già segnalati ma ancora privi di azioni concrete».

La raccolta firme proseguirà per tutta l’estate, grazie alla collaborazione dei commercianti locali che ospitano i banchetti informativi. Parallelamente, Palumbo e il suo gruppo politico stanno lavorando a una mozione da portare in Consiglio Comunale. L’obiettivo è chiaro: estendere l’orario del punto di ascolto fino alla sera e rendere strutturale il potenziamento dei controlli richiesti dalla cittadinanza.

«Questa mozione — conclude il consigliere — sarà il frutto di un lavoro condiviso con i residenti, che attraverso la raccolta firme hanno espresso un bisogno concreto e urgente. Il nostro compito è dare voce a questa esigenza e trasformarla in un impegno operativo per l’amministrazione».

