Quartiere Venezia pedonabile, l’ex onorevole Berti presenta il progetto in vista delle amministrative 2024

4 Agosto 2023

La Venezia Pedonale: una proposta urbanistica dal basso.

Il Comitato La Venezia Pedonale fino al 6 agosto presso le Cantine sotto gli Scali del Ponte di Marmo, 7 (la cantina sotto la torre dell’ENEL) presenterà una proposta per la riqualificazione del Quartiere Venezia

La centralità della proposta; la pedonalizzazione di parte delle strade che costeggiano i fossi, basandosi su un progetto dell’ing. Andrea Cecconi.

“La Venezia è uno dei quartieri più iconici di Livorno, ma oggi soffre a causa del degrado e della mancanza di una visione chiara. Il Comitato La Venezia Pedonale propone un progetto di rigenerazione urbana basato su tre pilastri:

1. Liberare: Pedonalizzazioni e riqualificazione delle zone lungo i fossi.

2. Valorizzare: Recupero dei tesori culturali e restauro dei ponti storici.

3. Arricchire: Riqualificazione urbana e miglioramento dell’illuminazione pubblica.

Le proposte si basano su ricerche scientifiche che dimostrano l’efficacia delle pedonalizzazioni nel ridurre gli incidenti, l’inquinamento e aumentare i flussi commerciali.

Il comitato Invita tutti i cittadini a partecipare per discutere le idee e costruire insieme un futuro migliore per la nostra amata Venezia, e per far sì che la riqualificazione del centro storico di Livorno diventi una delle priorità in vista delle

elezioni amministrative del 2024.

“Per rimanere informati e partecipare al percorso di rigenerazione urbana della Venezia, visitate il sito www.laveneziapedonale.it, dove troverete il manifesto e il modulo per restare aggiornati.

Venezia deve tornare ad essere il cuore pulsante della nostra città, un luogo accogliente, sicuro e ricco di cultura ed economia”.

Leonardo Bellini e Francesco Berti, promotori del Comitato La Venezia Pedonale