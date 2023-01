Home

27 Gennaio 2023

Livorno, 27 gennaio 2023 – Quartieri nord, cinque auto ed un autocarro senza assicurazione rimossi dalla pubblica via

Ieri mattina il personale del Nucleo di Prossimità impegnato nel servizio di pattugliamento a piedi dei quartieri nord ha rimosso; 5 autovetture ed 1 autocarro privi di copertura assicurativa ai sensi dell’art.193 del Codice della Strada.

Nel dettaglio le autovetture si trovavano in sosta nei pressi della ex-Stazione di San Marco.

Alla stazione San Marco è stato anche trovato anche uno scooter oggetto di furto che è stato preso in custodia per la restituzione al proprietario.

L’attività antidegrado ha consentito di recuperare opportunità di parcheggio per i veicoli e di recuperare il decoro dell’area.

Questi veicoli in sosta prolungata non spostati da molto tempo impediscono la libera fruibilità degli spazi pubblici e degradano la zona favorendo d’intorno e sotto l’accumulo dei piccoli rifiuti stradali. Spesso poi tali veicoli vengono depredati e vandalizzati o occupati per attività illecite come lo spaccio, il furto di pezzi di ricambio o lo smaltimento di rifiuti ingombranti o speciali (pneumatici, calcinacci, elettrodomestici ).

