Quartieri Nord, “molte zone in degrado: le istituzioni intervengano”

10 Maggio 2022

QUARTIERI NORD DI LIVORNO, TERRENI (SPI-CGIL): “MOLTE ZONE IN DEGRADO: LE ISTITUZIONI INTERVENGANO”

Livorno, 10 maggio 2022

Lo Spi-Cgil quartieri nord di Livorno, nell’apprendere la notizia dell’incendio scoppiato in una struttura abbandonata in Via Andrea de’ Pazzi, denuncia ancora una volta il degrado di molte zone della periferia nord della nostra città. In zona Torretta San Marco, a nostro parere, l’attenzione istituzionale è insufficiente. Da evidenziare inoltre la situazione critica della carreggiata e della spalletta al Fosso Mediceo della stessa via, il pessimo stato del manto stradale di via del Testaio lato Piazza XI Maggio. Sempre nello stesso quartiere sarebbe inoltre interessante conoscere la situazione attuale all’interno della ex Stazione delle Ferrovie dello Stato.

Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno

