Aree pubbliche

4 Luglio 2023

Quartieri Nord – Sanità, sicurezza, ambiente: “Istituzioni ascoltateci”

Livorno, 4 luglio 2023 – Quartieri Nord – Sanità, sicurezza, ambiente: “Istituzioni ascoltateci”

Le rare convocazioni dello Spi-Cgil quartieri nord di Livorno da parte delle istituzioni non hanno purtroppo fornito alcuna sensibile risposta in tema di politiche del territorio per il rilancio della periferia nord della città. Lo dichiara Renato Balestri (direttivo Spi-Cgil quartieri nord di Livorno) che prosegue:

Evidenziamo come negli ultimi tempi la sicurezza fisica, sociosanitaria e ambientale si sia ulteriormente ridotta anche a causa della pandemia e del conseguente long-covid. Sottolineiamo inoltre la grave situazione occupazionale, economica e finanziaria. La situazione è “da codice rosso”.

Tutto questo ci impone una immediata ripresa della denuncia e delle proposta al fine di indurre le istituzioni di riferimento a fornire risposte concrete in merito alle nostre rivendicazioni.

Lo Spi-Cgil quartieri nord ribadisce pertanto le proprie priorità:

1) Realizzazione della Casa di comunità

2) Prevenzione del dissesto idrogeologico e ambientale e bonifica aree Sin

3) Riqualificazione degli arredi urbani e garanzia di un’adeguata illuminazione nei parchi pubblici

4) Vigilare sull’eccesso di traffico nelle prime ore mattutine nelle vie adiacenti il Polo studentesco di via Galilei, via Palestro, via Zola, ecc.

5) Prevenzione dei fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico

Chiediamo alle istituzioni di ascoltarci: in mancanza di adeguate risposte non escludiamo di intraprendere iniziative di protesta.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin