Quartieri Nord, Spi-Cgil: “Chiediamo nuovamente un incontro al sindaco”

8 Luglio 2021

Livorno 8 luglio 2021 –

Quartieri nord di Livorno, Balestri (Spi-Cgil): “Chiediamo nuovamente un incontro al sindaco”

“NON E’ MAI TROPPO TARDI

Lo Spi-Cgil quartieri nord apprende dalla stampa, con piacere, che le sue ormai decennali proposte per il recupero strutturale di queste periferie – in particolare quelle riguardanti la Guglia – sono oggi all’attenzione del sindaco, il quale però continua a non ricevere una delegazione di questa organizzazione sindacale per discutere sulle problematiche che la nostra piattaforma rivendicativa, ormai da tempo, denuncia e propone inutilmente.

per il direttivo

il segretario Renato Balestri

