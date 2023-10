Home

Basket

22 Ottobre 2023

Quarto successo di fila per il Jolly Acli Basket Livorno

Livorno 22 ottobre 2023 – Quarto successo di fila per il Jolly Acli Basket Livorno

Il Jolly Acli Basket Livorno cala il poker, vincendo la quarta partita su quattro giocate da inizio campionato: 62-74 il risultato sul campo dell’Academy La Spezia.

La squadra rosablù ha alternato fasi positive ad altre un po’ meno attente, e questo ha fatto sì che, nonostante qualche tentativo di fuga labronica, l’Academy sia comunque sempre rimasta in partita. Quattro le giocatrici in doppia cifra, con il rientro di Martina Zolfanelli autrice di 12 punti.

Le parole di coach Stefano Corda:

«Torniamo a casa con due punti in classifica in più, dopo una partita che abbiamo condotto dall’inizio. Ma devo aggiungere che anche in questa circostanza abbiamo palesato una scarsa capacità di essere continui: infatti ogni volta che riuscivamo a portare il nostro vantaggio in doppia cifra, seguivano sempre un paio di cattive difese, o palle perse banali; insomma errori che concedevano puntualmente alle nostre avversaria di rimettersi in partita e avvicinarsi nel punteggio. E per questo sono state sempre a contatto. Una cosa simile a quella successa la scorsa settimana contro Siena.

L’aspetto sul quale dobbiamo migliorare è il non trovare sempre alibi: ogni volta che non siamo in grado di fare qualcosa abbiamo la cattiva abitudine di dare la colpa a qualcos’altro. Fino a quando non capiremo che non è questo il modo di crescere, sarà difficile fare passi in avanti. Vinceremo partite, ma sarà difficilissimo centrare gli obiettivi che la società si è data. Obiettivi importanti di un campionato di vertice. Dobbiamo migliorare, per arrivare pronti al momento decisivo».

Il tabellino: Barbieri 6, Ceccarini 17, Orsini 13, Giari, Sassetti 19, Barsotti, Sgorbini, Evangelista 2, Gioan 1, Zolfanelli 12, Candelori 4. All. Corda. Ass. Menichetti.

