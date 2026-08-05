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Cronaca

Ambiente

Quasi 6 tonnellate di rifiuti rimossi in Via Enriques e in Via della Ferrovia

Ambiente

5 Agosto 2026

Quasi 6 tonnellate di rifiuti rimossi in Via Enriques e in Via della Ferrovia

Livorno 5 agosto 2026

3 tonnellate di ingombranti, 2 tonnellate di rifiuti indifferenziati e 600 kg. di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento di AAMPS/Retiambiente, realizzato tra ieri e quest’oggi nella zona industriale a nord della città con il coordinamento degli uffici tecnici preposti del Comune di Livorno, ha permesso di raccogliere ed eliminare dalla strada quasi 6 tonnellate di rifiuti complessivi che verranno avviati al corretto smaltimento.

8 operatori in totale con mezzi dedicati si sono attivati in Via Enriques e Via della Ferrovia dapprima smistando il materiale abbandonato per poi procedere all’effettiva rimozione. Anticipatamente gli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente, a supporto della Polizia Municipale, avevano “setacciato” l’area per individuare gli eventuali autori degli abbandoni e favorire l’avvio delle relative indagini.

Da segnalare che i rifiuti rimossi si trovavano su un’area privata e i costi della rimozione, per l’ammontare di circa 4.000 €, saranno addebitati anche ad un soggetto privato che ha collaborato alla realizzazione dell’intervento.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420

Degrado urbano: email segnalali@comune.livorno.it

Abbandono rifiuti: email coperativapm@comune.livorno.it , ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.

Come si presentava la zona prima della rimozione