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Cronaca

Quasi 90 paracadutisti della Folgore donano sangue e plasma

Cronaca

30 Giugno 2026

Quasi 90 paracadutisti della Folgore donano sangue e plasma

Livorno 30 giugno 2026

Quasi novanta militari del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, guidati dal comandante del Reggimento, colonnello Girolamo Bufi, hanno partecipato a una nuova iniziativa di donazione del sangue organizzata dal Centro Trasfusionale dell’ospedale di Livorno. La raccolta, articolata su due giornate, ha confermato una collaborazione ormai consolidata tra il presidio ospedaliero e il Reggimento, con l’obiettivo di contribuire concretamente alle necessità trasfusionali del territorio e promuovere la cultura della donazione.

“Accogliere i donatori è sempre un piacere e un onore – sottolinea Spartaco Mencaroni, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Livorno – ma lo è ancora di più quando a compiere questo gesto è una realtà istituzionale profondamente radicata nel territorio come il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”. La loro presenza assume un forte valore simbolico perché testimonia come le istituzioni possano essere protagoniste nella promozione della solidarietà e della cultura del dono. Un messaggio particolarmente significativo in questo periodo estivo, quando tradizionalmente le donazioni diminuiscono mentre il fabbisogno di sangue degli ospedali resta costante. Iniziative come questa contribuiscono concretamente a garantire scorte adeguate per rispondere alle esigenze dei pazienti e rappresentano un esempio capace di coinvolgere tutta la cittadinanza”.

“Ringrazio i militari per la consueta disponibilità e generosità dimostrata – afferma Elena Sardano, direttrice dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Livorno – e auspico che il loro esempio possa convincere molti altri giovani ad avvicinarsi al Centro Trasfusionale in queste settimane estive, anche solo per un primo colloquio o per conoscere meglio la nostra attività. Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana che non conosce pause: serve per gli interventi chirurgici, per le emergenze del Pronto Soccorso, per le terapie oncologiche e per molte altre attività assistenziali. Per questo rivolgiamo un appello a chi sta per partire per le vacanze affinché trovi il tempo di compiere un gesto semplice ma di straordinario valore. Desidero inoltre ringraziare tutti gli operatori del Centro Trasfusionale, che con competenza e dedizione rendono possibile l’organizzazione di iniziative come questa senza interrompere l’attività ordinaria, tutti i militari che hanno partecipato alla raccolta e, in modo particolare, l’infermiera Giovanna Cersosimo, maresciallo ordinario del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” , il cui prezioso lavoro di raccordo e coordinamento con la dottoressa Eleonora Catarsi è stato determinante per la riuscita dell’iniziativa”.

CHI PUÒ DONARE. Può donare sangue chiunque, uomo o donna, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, sia in buone condizioni di salute e abbia un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta può farlo dopo un colloquio con il medico e gli esami di controllo previsti dal percorso di donazione differita, finalizzato a garantire la massima sicurezza trasfusionale sia per i pazienti sia per il donatore. Sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest, nella sezione “Come fare per”, sono disponibili tutte le informazioni utili, le risposte alle domande più frequenti, l’elenco dei centri trasfusionali e le modalità per prenotare la donazione.