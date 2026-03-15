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Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen

Cronaca

15 Marzo 2026

Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen

Livorno 15 marzo 2026 Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen

Un sacco pieno di plastica, bottiglie e rifiuti trascinati dal mare. È il risultato dell’ultima iniziativa di MrGreen, che nel pomeriggio è tornato a ripulire uno dei tratti più suggestivi della costa di Livorno: lo Scoglio della Regina.

Una presenza ormai familiare per molti livornesi. Con pazienza e determinazione, MrGreen continua la sua personale battaglia contro l’inquinamento, raccogliendo i rifiuti che il mare restituisce dopo ogni mareggiata o che troppo spesso vengono abbandonati lungo la costa.

Anche questa volta la scena che si è trovato davanti non è stata diversa da tante altre: plastica incastrata tra gli scogli, bottiglie accartocciate, piccoli frammenti portati dalle onde o lasciati da chi passa senza pensare alle conseguenze.

«Sentivo il bisogno di fare qualcosa di utile per il mare», racconta. Così ha deciso di tornare allo Scoglio della Regina e dedicare il pomeriggio alla pulizia dell’area.

Il bilancio dell’intervento parla da solo: un intero sacco di rifiuti per un totale di 8 chili e 960 grammi, raccolti tra gli scogli e lungo la costa.

Tutto il materiale è stato poi segnalato ad Aamps per il corretto smaltimento. Un gesto accompagnato anche da un ringraziamento all’azienda che si occupa dell’igiene urbana per aver fornito guanti e sacchi utili alla raccolta.

Dietro l’iniziativa non c’è soltanto la volontà di pulire un luogo simbolo della città, ma anche quella di lanciare un messaggio più ampio. Secondo MrGreen, la quantità di plastica che il mare continua a restituire è il segnale di un problema che riguarda tutti.

Davanti a questo scenario – spiega – è inevitabile chiedersi come sia possibile non rendersi conto che il pianeta è in difficoltà e che è arrivato il momento di cambiare rotta.

Nonostante tutto, però, la sua resta una sfida fatta soprattutto di piccoli gesti concreti. Ogni sacco di rifiuti raccolto è un passo in più verso un mare più pulito.

E alle generazioni future Mr. Green lascia un messaggio semplice ma potente: la Terra è il nostro nido e va trattata con rispetto.

Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen