Quattro anni, uno sguardo dolce e tanta voglia di casa: Chopper cerca adozione

30 Gennaio 2026

Livorno 30 gennaio 2026

Una nuova possibilità per un maremmano dal cuore gentile

Si chiama Chopper ed è un bellissimo maremmano di quattro anni, entrato al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” nell’ottobre del 2023 dopo essere stato trovato vagante sul territorio. Da allora attende una nuova occasione, una famiglia capace di offrirgli affetto, stabilità e quella serenità che ogni cane merita.

Chopper è un cane tranquillo, equilibrato e molto educato, qualità che emergono subito durante le passeggiate: è infatti bravissimo al guinzaglio e si dimostra collaborativo e fiducioso. Un compagno ideale per chi cerca un amico a quattro zampe dal carattere dolce, capace di inserirsi con naturalezza nella vita quotidiana di una famiglia.

Come spesso accade per i cani di taglia grande; il suo sguardo racconta una storia fatta di attesa e pazienza, ma anche di grande disponibilità verso l’essere umano. Chopper non chiede altro che una possibilità: una casa, una routine, qualcuno che lo scelga davvero.

Chiunque desideri conoscerlo può recarsi al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2, zona Pian di Rota, durante gli orari di apertura. Un incontro dal vivo è il modo migliore per scoprire il suo carattere e capire quanto possa diventare un compagno speciale.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione animalista ALCA, tutti i giorni al 370 3640233. È inoltre disponibile l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.

Adottare Chopper significa fare una scelta di cuore e regalare una nuova vita a chi, da troppo tempo, aspetta solo di essere scelto.