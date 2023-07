Home

Quattro chiacchiere allo Chalet: col Rotary Club Livorno si parla di porto, storie aneddoti e decisioni importanti

13 Luglio 2023

Quattro chiacchiere allo Chalet: col Rotary Club Livorno si parla di porto, storie aneddoti e decisioni importanti

Livorno 13 luglio 2023 – Quattro chiacchiere allo Chalet: col Rotary Club Livorno si parla di porto, storie aneddoti e decisioni importanti

Prende il via ,oggi giovedì, 13 luglio, il ciclo di incontri “Quattro chiacchiere allo Chalet” organizzato allo Chalet della Rotonda dal Rotary Club Livorno della nuova presidente Vanessa Turinelli; insediatasi alcuni giorni fa dopo il passaggio delle consegne dal precedente presidente Gianluca Rossi.

Il 13 luglio si inizia con la conferenza “Le memorie rotariane sul porto di Livorno, un viaggio a ritroso nello sviluppo del porto tra aneddoti e decisioni importanti”.

La socia Olimpia Vaccari intervisterà i soci Carlo Terzi, Umberto Campana e Gabriele Gargiulo, con la partecipazione dell’assessore comunale Barbara Bonciani, in una serata allietata con le note di Antonio Vivaldi suonate dalla violista Benedetta Mignani.

L’incontro avrà inizio, dopo la conviviale, attorno alle 21.

Il secondo appuntamento del “trittico”, giovedì 3 agosto, vedrà al centro Luciana Savignano, étoile della danza, in una serata dal titolo “Nata dalla luce, quando una stella non finisce mai di brillare”, mentre il 7 settembre, sempre di giovedì, si parlerà di sport in una serata dal titolo “I grandi uomini del basket livornese, tra passato, presente e futuro”