29 Agosto 2024

Livorno 29 agosto 2024 – Quattro cuccioli da salvare, scegli il tuo amico per la vita

Quattro Cuccioli in Cerca di Casa: Un’occasione per Dare Amore e Riceverlo

Sabato 31 agosto, dalle ore 9:00 alle 13:00, le associazioni animaliste labroniche A.L.C.A. e A.T.A.P.C. ti aspettano in Piazza San Jacopo, lato Baracchina Bianca, per un appuntamento speciale: quattro adorabili cuccioli di 90 giorni sono in cerca di una nuova casa e, soprattutto, di tanto affetto.

Se stai cercando un amico a quattro zampe che possa regalarti amore incondizionato e compagnia, questa è l’occasione perfetta per conoscerli. I volontari delle associazioni saranno presenti per fornirti tutte le informazioni necessarie e aiutarti a scegliere il cucciolo che potrà diventare il tuo compagno di vita.

Perché Adottare? Adottare un cucciolo non significa solo dare una casa a un animale, ma anche cambiare la sua vita e arricchire la tua. Un piccolo gesto che porta grande felicità, sia per te che per loro. Ogni cucciolo è pronto a donare amore e gioia alla sua nuova famiglia.

Non perdere questa opportunità: vieni a conoscere i cuccioli e lasciati conquistare dalla loro dolcezza. Il tuo futuro migliore amico ti aspetta in Piazza San Jacopo!