Home

Provincia

Isole

Elba

Quattro denunciati ed un multato per guida in stato di ebrezza

Elba

28 Febbraio 2023

Quattro denunciati ed un multato per guida in stato di ebrezza

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 28 febbraio 2023 – Quattro denunciati ed un multato per guida in stato di ebrezza

Nel corso dei controlli di sicurezza stradale, i Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio hanno accertato 5 violazioni per guida in stato di ebrezza alcolica. –

4 di carattere penale ed una amministrativa a carico di un neopatentato – con conseguente immediato ritiro della patente.

In particolare i controlli si sono concentrati in diverse località dei comuni di Capoliveri e Marciana Marina

A Capoliveri una 40enne è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 0,82 gr/l, un 21enne con 0,86 gr/l ed un secondo 21enne, neopatentato, con un tasso pari a 0,62 gr/l – nonostante il codice della strada prescriva la totale mancanza di alcool nel sangue, mentre a Marciana Marina i Carabinieri hanno controllato un 40enne in località Procchio sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,42 gr/l ed una 39enne – in località Marmi – con un tasso pari a 1,66 gr/l; in quest’ultimo caso, considerando che guidava un veicolo di sua proprietà, il mezzo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin