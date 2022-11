Home

1 Novembre 2022

Quattro incendi in una notte, un intossicato ed un cane morto

Livorno 1 novembre 2022

Nottata assai impegnativa per i vigili del fuoco di Livorno appena trascorsa. Il primo intervento è avvenuto alle 23. 45 per un incendio che ha interessato dei ripetitore ubicati presso le ciminiere in via delle cateratte

Alle 4.30 circa un incendio ha coinvolto un mezzo pesante con il rimorchio carico di carta in sosta in via salvatore Orlando, la motrice è andata distrutta

Dopo trenta minuti, alle 05.00 altro intervento, quello che ha avuto conseguenze più gravi; Un camper in sosta andato a fuoco in via del Littorale zona ristorante Calafuria

Una persona è rimasta lievemente intossicata, un cane salvato e un altro purtroppo deceduto.

Alle 05. 20 l’ultimo incendio ha coinvolto una centralina elettrica in via Masi dietro la stazione ha coinvolto una centralina elettrica.

Sono in corso indagini per stabilire le cause dei roghi

Nel video l’intervento dei Vigili del fuoco a Calafuria

