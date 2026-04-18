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Cronaca

Quattro livornesi a bordo della Global Sumud Flotilla

Cronaca

18 Aprile 2026

Quattro livornesi a bordo della Global Sumud Flotilla

Livorno 18 aprile 2026 Quattro livornesi a bordo della Global Sumud Flotilla

Dalla città di Livorno alla Global Sumud Flotilla: al fianco del popolo

palestinese

Da Livorno partiranno quattro persone che prenderanno parte alla Global

Sumud Flotilla, iniziativa internazionale di solidarietà diretta con il

popolo palestinese e di denuncia del blocco e dell’oppressione in atto.

A rappresentare la città saranno attivisti del Gruppo Autonomo Portuali,

del Teatro Refugio, insieme ad altri due livornesi solidali.

A dare la notizia è Livorno Antifascista che commenta così

“E’ una presenza che nasce dal tessuto solidale e resistente di Livorno, città

portuale e antifascista, storicamente attraversata da pratiche di

internazionalismo e sostegno ai popoli in lotta.

Livorno non sta a guardare. Dai moli, dai quartieri, dagli spazi sociali

e culturali, ribadiamo la nostra vicinanza e il nostro impegno: la lotta

del popolo palestinese è anche la nostra lotta. Per questo, il mettersi

in discussione con i nostri corpi e i nostri passaporti per rompere

l’assedio illegale che va avanti da vent’anni su Gaza, ci è sembrata

l’evoluzione più naturale che la lotta portata avanti in questi anni

potesse avere. Non importa quante flotilla ci vorranno, continueremo a

provarci, perché dove non arrivano i governi arrivano i popoli e la loro

solidarietà.”

In un momento storico segnato da un’escalation di violenza e da una

crisi umanitaria senza precedenti, il percorso che porta oggi alla

partecipazione alla flotilla affonda le proprie radici nelle

mobilitazioni che hanno attraversato il territorio livornese

nell’autunno scorso. Dalle giornate di blocco e occupazione del porto

fino alle iniziative al varco portuale, si è sviluppata una pratica di

opposizione concreta al coinvolgimento del porto livornese nei traffici

legati alla guerra e di solidarietà attiva con il popolo palestinese,

una solidarietà che aiuta a rompere il silenzio e l’indifferenza,

affermando con chiarezza la necessità di schierarsi contro ogni forma di

occupazione, apartheid e repressione.

Risalendo un po’ nel passato, ricordiamo che a Livorno, dove ha sede la

Leonardo e nel cui porto sono sempre transitate armi dirette alla vicina

Camp Darby, l’impegno antimilitarista è sempre stato cardinale e

occasione di contatto con le città vicine, i cui territori, come il

nostro, subiscono l’ingerenza dell’economia di guerra, con ricadute sui

territori sempre più impattanti. Allo stesso modo non si può dimenticare

che a Gaza le conseguenze di questa economia di guerra sono ancora più

devastanti, quando non irreversibili, definitive e che soprattutto

proseguono, anche se l’attenzione dei media occidentali si è adesso

incentrata su Iran e Libano, i cui fronti di guerra altro non sono che

la prosecuzione di questo disegno egemonico. Il nostro avere compagni a

bordo rappresenta quindi un atto di solidarietà alla Resistenza

Palestinese, che dall’indomani del 7 Ottobre di quasi 3 anni fa ci

insegna che persino il progetto colonialista più sostenuto, protetto e

finanziato della storia può essere rallentato.

Invitiamo la cittadinanza, le realtà sociali e tutte le persone solidali

a sostenere e seguire questa iniziativa, contribuendo a rafforzare una

rete internazionale di resistenza e giustizia”.