Cronaca

5 Aprile 2021

Quattro minimarket aperti a pasquetta, scattano le multe

Livorno, 5 aprile 2021

Quattro minimarket situati in piazza Venti Settembre e in piazza Garibaldi, oggi, nel giorno di Pasquetta hanno effettuato vendita al pubblico, non limitandosi, come invece consentito, alla consegna di prodotti a domicilio.

Gli agenti della polizia municipale allertati da alcuni residenti delle due zone, hanno elevato sanzioni tra i 400 e i 1000 euro a quattro minimarket

Attraverso sopralluoghi a sorpresa; le quattro attività sono state sorprese durante attività di vendita al pubblico e sanzionate per violazione ordinanza Regione Toscana 42 del 2 aprile 2021.

