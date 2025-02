Quattro sedi enti no profit, pubblicato bando del Comune Livorno. Tra i bandi anche l’Arena Astra

Home

1 Febbraio 2025

Pubblicati sul sito del Comune i bandi per l’affidamento di una sede ad enti no-profit, della palestra di Collinaia, del parco di via Paoli e del Circolo Arena Astra

Livorno, 1 febbraio 2025

Nella sezione Gare – Avvisi del sito internet del Comune www.comune.livorno.it sono pubblicati alcuni bandi per l’affidamento di locali e strutture facenti parte del patrimonio e dell’impiantistica sportiva comunale.

Con scadenza 3 marzo 2025, è pubblicato l’avviso per l’assegnazione di una sede ad enti no-profit mediante concessione di un locale facente parte dell’immobile comunale di via Giorgio La Pira n. 11.

Si tratta della stanza n. 7 del Fabbricato A1 (ex scuole Pistelli) all’interno del “Villaggio Scolastico di Corea”. La stanza ha una superficie di 37 mq, più servizi igienici e ripostigli in condivisione con i locali adiacenti.

La zona è facilmente raggiungibile per la vicinanza alla via Firenze ed è sufficientemente servita dal trasporto pubblico.

La durata della concessione è stabilità in 6 anni, rinnovabili alla scadenza per altri 6 anni. È previsto il pagamento di un canone di concessione mensile di 85 euro. In ragione dei fini sociali perseguiti dall’affidatario, potrà essere riconosciuta una riduzione del canone fino ad un massimo del 90%.

Possono partecipare al bando enti del Terzo settore (anche più enti riuniti fra loro) iscritti da almeno 12 mesi all’Albo comunale delle Associazioni.

Le proposte presentate saranno valutate anche in base al grado di utilità sociale, allo svolgimento di attività di natura solidaristica, con particolare riguardo a iniziative e progetti rivolti alle esigenze sociali ed aggregative del quartiere Corea.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di lunedì 3 marzo all’URP del Comune di Livorno, con le modalità e con la documentazione specificata nel bando e nei relativi allegati.

È possibile scrivere per chiarimenti a patrimonio@comune.livorno.it Per visitare i locali contattare con congruo anticipo l’arch. Moira Turinelli tel. 0586 820982 e-mail: mturinelli@comune.livorno.it

Altri bandi disponibili nella sezione Gare – Avvisi del sito internet del Comune www.comune.livorno.it riguardano impianti gestiti dall’Ufficio Sport del Comune.

Con scadenza 28 febbraio 2025, è pubblicato il bando per l’affidamento della Palestra di Collinaia. L’impianto si trova in via Garzelli 11, in un immobile originariamente utilizzato come edificio scolastico e poi ampliato negli anni ‘80, quando fu realizzata anche la palestra. Le dimensioni del locale sono di metri 14×9 con un’altezza di oltre 7 metri. Sono inoltre presenti due spogliatoi dotati entrambi di docce e wc, corridoio/segreteria e ripostiglio. La capienza è inferiore a 100 persone, la palestra si presta bene allo svolgimento di discipline non agonistiche e amatoriali e a corsi di avviamento allo sport, e allo svolgimento di attività ricreative per la cittadinanza. Per quanto riguarda la possibilità di svolgervi attività di federazioni associate al Coni, viste le modeste dimensioni della palestra e degli spogliatoi potrebbero essere praticate solo scherma, ping pong, biliardo sportivo e arti marziali che non necessitano di ring.

Possono partecipare al bando società e associazioni sportive dilettantistiche, anche mediante raggruppamento temporaneo. La concessione avrà una durata minima di 5 anni e massima di 12 anni. È stabilito un canone annuo di 11.489 euro. A parziale sostegno delle spese correnti, è previsto un contributo comunale fino a 8mila euro annui per i primi 5 anni, e fino a 7mila euro annui per i restanti 7 anni.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 10 di venerdì 28 febbraio all’ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Livorno, con le modalità e con la documentazione specificata nel bando e nei relativi allegati. Le richieste di sopralluogo (obbligatorio) potranno essere inviate all’ufficio Sport entro il 14 febbraio.

Sempre nella sezione Gare – Avvisi di www.comune.livorno.it è pubblicata la proroga del bando per la riqualificazione e la gestione dell’area sportiva (campo di tennis e di calcetto) e del parco di via Paoli. Durata minima della concessione 5 anni, durata massima 15. La concessione è gratuita (non è previsto il pagamento di canoni) ed è previsto un contributo del Comune fino a 8mila euro annui a parziale copertura delle spese di gestione.

Associazioni e società sportive senza fini di lucro potranno presentare domanda entro le ore 12 di lunedì 31 marzo (sopralluogo obbligatorio da richiedere entro il 17 marzo).

Scade invece lunedì 10 marzo (richiesta sopralluogo entro il 24 febbraio) l’avviso pubblico esplorativo per la riqualificazione e la successiva gestione del complesso sportivo “Circolo Arena Astra”, in piazza Luigi Orlando. La manifestazione d’interesse è finalizzata a trovare soggetti interessati all’opera di rigenerazione della struttura, per restituire alla città la piena fruizione di questo importante polo sportivo e sociale. All’interno del complesso trovano sede numerosi impianti sportivi (calcetto, tennis, basket, pattinaggio, karate, ping pong) e locali per attività di bar, ristorazione, spettacoli ed eventi culturali.