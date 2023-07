Home

"Queer Wall" imbrattato, Arcigay: "Con i nostri pennelli in mano, cancelleremo l'odio"

4 Luglio 2023

“Queer Wall” imbrattato, Arcigay: “Con i nostri pennelli in mano, cancelleremo l’odio”

Livorno 4 luglio 2023 – “Queer Wall” imbrattato, Arcigay: “Con i nostri pennelli in mano, infatti, cancelleremo l’odio”

A seguito delle scritte omolesbobitransfobiche apparse sul murale a tema LGBTQIA+ “Queer Wall” inizieranno domani mattina i lavori di restauro dell’opera presso il Parco di Centro Città “Odeon”.

Lo comunica Arcigay che prosegue:

Il progetto nato all’interno dell’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno e realizzato dall’artista Giulia Bernini in arte Oblò del Collettivo Uovo Alla Pop in collaborazione con l’associazione MuraLi, con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride, celebra l’orgoglio e la storia del movimento LGBTQIA+.

Per questo motivo, ringraziando l’Amministrazione Comunale, le associazioni, le forze politiche e la cittadinanza tutta per la solidarietà e la mobilitazione contro questo atto di odio.

Invitiamo la comunità livornese a partecipare ai lavori che si terranno Mercoledì 5 luglio dalle ore 8 alle ore 13 e che vedranno come protagonista l’autrice dell’opera e i volontari delle associazioni.

Per questioni tecniche non è ancora dato sapere per quanto tempo si protrarranno le attività di restauro nei prossimi giorni, ma siamo certi che una partecipazione attiva sia un importante segnale contro le discriminazioni.

Con i nostri pennelli in mano, infatti, cancelleremo l’odio riportando l’arcobaleno che da sempre ci contraddistingue nella città di Livorno.

