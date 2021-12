Home

7 Dicembre 2021

“Quell’incrocio è pericoloso soprattutto per gli anziani: intervenire al più presto”

Quartieri Nord, Terreni (SPI-CGIL): “Quell’incrocio è pericoloso soprattutto per gli anziani: intervenire al più presto”

Livorno, 7 dicembre 2021

Lo Spi-Cgil quartieri nord segnala ancora una volta la pericolosità dell’incrocio semaforico riguardante Via Zola, via Capponi e viale Ippolito Nievo (Aurelia).

La criticità è legata a tempistiche non conformi dei semafori. In pochi secondi si è infatti chiamati a orientare la propria marcia, disbrigandosi tra cinque diverse direzioni possibili.

Tutto ciò rappresenta un grave pericolo per la viabilità delle auto ma soprattutto per i pedoni, in special modo per quegli anziani che sono costretti a raggiungere i supermercati vicini avvalendosi di deambulatori o altri ausili ortopedici.

Ieri intorno alle 10 si è verificato l’ennesimo incidente stradale, per fortuna con lievi feriti.

Non aspettiamo che succeda qualcosa di più grave: alle istituzioni e alle autorità preposte alla sicurezza stradale chiediamo pertanto di intervenire in tempi brevi per eliminare il pericolo.

Come Spi-Cgil quartieri nord ci rendiamo inoltre da subito disponibili ad un incontro per confrontarsi sulla questione.

Roberto Terreni

delegato Spi-Cgil quartieri nord di Livorno

