Quercianella, baia del Rogiolo: terminati i lavori di messa in sicurezza lungo la spiaggia

19 Agosto 2021

Terminati i lavori al muretto di Villa Jana a Quercianella iniziati un mese fa per rischio crollo

Livorno, 19 agosto 2021

Terminati, come da previsione, i lavori al camminamento che dalla spiaggetta di Quercianella porta alla baia del Rogiolo. In pratica è stato ripristinato il muretto di Villa Jana che rischiava di crollare sulla passeggiata pubblica. Il Comune di Livorno aveva intimato ai vecchi proprietari di provvedere alla messa in sicurezza dell’area. Nel frattempo la villa è stata venduta ed a maggio sono entrati i nuovi proprietari che hanno provveduto ad effettuare i lavori.

Poco più di un mese fa, nel mese di luglio, la zona è stata transennata provocando preoccupazione tra i cittadini (essendo la stagione estiva nel vivo) poi risolta grazie all’intervento dell’Amministrazione che ha precisato che il rilascio della concessione necessaria per fare i lavori è subordinato al mantenimento del libero accesso alla linea demaniale. Le attività di ripristino, vista la particolare posizione e l’esposizione agli agenti atmosferici, potevano essere svolte soltanto nel periodo estivo.

I lavori sono iniziati lunedì 19 luglio e si sono conclusi in questi giorni, dopo un mese, come da previsione iniziale.

