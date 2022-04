Home

Quercianella, domani inaugura l’ufficio postale

12 Aprile 2022

Livorno 12 aprile 2022

L’ufficio stampa della sede regionale di Poste Italiane ricorda che domani, mercoledì 13 aprile, riaprirà l’ufficio postale di Quercianella.

Per l’inaugurazione appuntamento alle ore 9 in via Mario Puccini 1. Ci saranno, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, la dott.ssa Pamela Quagliotti direttore Poste di Livorno, Paolo Pinzani responsabile rapporti istituzionali di Poste Toscana.

La sede sarà aperta al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.30, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

