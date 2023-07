Home

Quercianella, è sempre sosta selvaggia. La presenza massiccia dei vigili urbani non sembra scoraggiare i soliti furbi

31 Luglio 2023

La lettera

Quercianella, ore 9.30 di domenica 30 luglio. Traffico bloccato per la sosta selvaggia di alcune auto tra via P. Nardini e l’incrocio con viale G. Pascoli.

Una situazione che, in queste calde giornate estive, si ripete con puntualità quasi quotidiana, nonostante la presenza (quest’anno decisamente più corposa) delle pattuglie dei vigili urbani che; a piedi o in moto, controllano le strade del quartiere più a sud di Livorno.

Ma, evidentemente, nemmeno la presenza giornaliera della Municipale sembra scoraggiare più di tanto chi “molla” l’auto in sosta senza porsi il minimo problema di civile convivenza.

Domenica mattina, nel tratto di strada sopra citato, per lunghi minuti un’ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco chiamati per qualche emergenza; sarebbero rimasti bloccati perdendo forse minuti preziosi per un intervento di soccorso.

A Quercianella si continuano a chiedere più parcheggi (ed è una richiesta comprensibile), ma le caratteristiche urbanistiche e territoriali di questa località non sembrano offrire margini di ulteriori interventi.

Forse sarebbe meglio sfruttare quello che già c’è. Un esempio? Il grande piazzale della stazione ferroviaria, sempre vuoto, da cui raggiungere il paese tramite il sottopasso ferroviario o, magari, con un marciapiede davvero praticabile e accessibile lungo la via Aurelia.

Poi ci sarebbe anche un’altra possibilità per ridare a Quercianella la sua storica caratteristica di località vocata ad un turismo più “leggero”, meno impattante, invadente, mordi e fuggi: limitare la circolazione veicolare.

Una bella sfida per gli amministratori comunali. Ma magari, alla lunga, potrebbe essere una sfida vincente.

