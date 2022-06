Home

Cronaca

Quercianella e trasporto pubblico, applicare tariffa urbana. Votato un atto in consiglio comunale

Cronaca

21 Giugno 2022

Quercianella e trasporto pubblico, applicare tariffa urbana. Votato un atto in consiglio comunale

Livorno 21 giugno 2022

Votato all’unanimità in consiglio comunale l’atto presentato da Pietro Caruso, a nome dei capigruppo Andrea Romiti (FdI), Valentina Barale (Bl), Paolo Fenzi (Pd), Carlo Ghiozzi (Lega), Giorgio Pacini (Futuro), Cinzia Simoni (Casa Livorno), Stella Sorgente (M5S) e Aurora Trotta (Pap)

In sintesi l’atto chiede che:

la tratta del servizio di trasporto pubblico Livorno-Quercianella e Quercianella-Livorno che rientri nelle tariffe urbane

Nell’atto votato all’unanimità, i consiglieri ricordano che nel contratto firmato da Regione e Autolinee Toscane; “Quercianella è un quartiere del comune di Livorno e la strada da percorrere per raggiungerla è di pertinenza urbana, come specificato anche nel bando di gara vinto da At

Anche se tratta urbana si sta applicando la tariffa extraurbana, che aumenta il costo del biglietto da 1,50 a 2,60 euro per ogni singola corsa” Se poi il devi fare il biglietto a bordo, per viaggiare a Livorno paghi 2,50 euro, a Quercianella 4

Con l’approvazione di tale mozione, ieri si è impegnato sindaco e assessori a far rispettare il bando e applicare la tariffa urbana fino a Quercianella.

A decidere sulle tratte è la Regione e secondo AT, le carte della Regione dicono che la tratta Livorno-Quercianella è extraurbana

Una volta impegnata l’amministrazione Comunale, non resta da attendere che questa svolga il suo lavoro e faccia valere i diritti dei livornesi con chi di competenza per risolvere la problematica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin