Aree pubbliche

Quercianella, in arrivo nuovi parcheggi. Le novità presentate da Arianna Paoletti, Luca Salvetti e l’architetto Paolieri

Aree pubbliche

5 Giugno 2024

Grandi novità in arrivo per Quercianella: un grande parcheggio, un attraversamento lungofiume e più aree pubbliche.

Ad annunciarle è stato il sindaco Salvetti, ospite ai bagni Paolieri, di Marco Paolieri e Arianna Paoletti.

Ad aprire l’incontro è stata proprio Arianna Paoletti, candidata di spicco della lista “Livorno Civica”.

Paoletti ha ricordato alla platea il grande potenziale turistico di Quercianella, realtà inclusiva capace di offrire attività per tutto il corso dell’anno.

Una realtà – ha sottolineato – che può e deve essere integrata col benessere di chi abita tutto l’anno in questo bel quartiere di Livorno.

Luca Salvetti ha ricordato come nel 2019 Quercianella non fosse “considerata un quartiere: era evidente la trascuratezza nella gestione della frana in via Falcucci, sul collegamento considerato extra-urbano, e nella cura della costa. Tutte cose che ho preso in carico”.

“La lotta principale – ha proseguito il sindaco – è stata quella col sistema burocratico che si trova in tutti i Comuni, con un Comune trovato ai minimi termini. Siamo finalmente a pieno regime da due anni”.

“Qui a Quercianella sono state fatte tante cose: l’asfaltatura, la gestione della frana, l’apertura delle poste, la cura del sottopasso;

ma anche il rifacimento dell’illuminazione sul lungomare, l’arrivo a mare del torrente quercianella, la cartellonistica lungo la costa e il parco giochi per i bambini. Tutte cose se non altro segno di una attenzione”.

Il Comune è tra l’altro a un passo dall’attuare un importante protocollo d’intesa tra Regione e aziende del territorio per assorbire i costi della tratta autostradale fino a Rosignano: operazione che permetterebbe di ridurre in modo sostanziale il traffico dei mezzi pesanti sulla costa e quindi anche su Quercianella.

“Abbiamo fatto con Autolinee Toscane una battaglia contro l’assurdità del percorso extraurbano verso Quercianella, e l’abbiamo spuntata”. “Non è più come trattare con ATL, la società non è gestita dal Comune, ma la testa pensante è in Francia”.

L’Estate scorsa abbiamo fatto l’esperimento Metamare-Quercianella: lo riproporremo. E andremo a consolidare anche il parcheggio accanto alla proloco.

“Gli istituti religiosi trovino il modo di integrare meglio i loro spazi con il vissuto quotidiano dei residenti”.

La novità principale, oltre che Salvetti, l’ha delineata anche l’architetto Marco Paolieri.

Sull’ex campo di calcio (che si trova prima del paese sulla sinistra) verrà realizzato un grande parcheggio. E insieme a questo un camminamento lungo il fiume che sbucherà nella parte bassa di Quercianella.

La struttura sportiva è da tempo inutilizzabile, da quando fu adibita a punto di appoggio per i mezzi della Protezione Civile a supporto dell’alluvione.

Paolieri, come Paoletti, ha ricordato la dualità di Quercianella sia come quartiere residenziale che area di turismo, caratteristica che la accomuna a Castiglione della Pescaia. Luoghi che tendono a sovraccaricarsi d’estate.

Da qui idea di trarre un parcheggio nell’ex campino.

L’architetto ha ripercorso poi la storia di Quercianella, acquistata come tenuta agricola nel 1908 proprio dalla famiglia Paolieri. Luogo amatissimo e curato a tal punto da trasformarsi in luogo di attrazione turistica, a partire dagli amici della famiglia che uno ad uno vollero prendervi casa. Il paese si è delineato negli anni ’20 del secolo scorso col dono di una parte delle aree al Comune in cambio della illuminazione e di una parte viaria.

L’incontro si è poi concluso con un sopralluogo del sindaco e del presidente del consiglio di zona Claudio Sodano nella zona del parco giochi inclusivo.

Nell’occasione è stato discusso di acquisire alcune zone inutilizzate di proprietà delle Ferrovie per realizzarvi luoghi per i giovani come un campetto sportivo.