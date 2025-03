Home

Quercianella, in via Falcucci iniziati i lavori contro il dissesto. Sopralluogo del Sindaco

31 Marzo 2025

Prevista la realizzazione di una protezione a valle e il rifacimento della strada

Sopralluogo del sindaco Luca Salvetti questo pomeriggio a Quercianella dove sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento di via Domenico Francesco Falcucci, e per il consolidamento del relativo versante. La gara d’appalto, per la quale l’Amministrazione comunale ha stanziato una cifra vicina ai 3 milioni di euro, è stata vinta dalla ditta Bagnoli Srl di Campobasso.

Via Falcucci si snoda lungo un pendio a quota 85 mt sul versante occidentale dei Monti Livornesi, in un’area “boscata” a margine della fascia pedecollinare che raccorda le alture con la costa, che culmina localmente con il poggio Piastrone a quota 190 mt.

È una strada che da alcuni anni si presenta deformata, a causa dei movimenti gravitativi che interessano il pendio, oltre che per variazioni del regime della falda idrica sule quali il Comune è già intervenuto negli anni scorsi con opere di regimentazione idraulica, tra le quali la realizzazione di un pozzo drenante.

L’intervento attuale prevede la stabilizzazione del versante mediante un’opera di sostegno retta da una paratia palificata vincolata in testa con tiranti, e successivamente il rifacimento della strada.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, e cioè il ripristino del manto stradale di via Falcucci, per il tratto particolarmente dissestato lungo 230 metri che va dal civico 63 fino al civico 80, corrispondente alla porzione di versante dove sarà installata la paratia, è previsto un intervento complesso consistente nella demolizione del cassonetto stradale esistente e dei marciapiedi, la realizzazione di una nuova fondazione stradale e di nuovi manti bituminosi per uno spessore complessivo superiore a 50 cm. Sarà necessario coordinare gli interventi su tutti i sottoservizi, visto che sotto questo tratto stradale passano l’acquedotto, la fognatura bianca, la fognatura nera, la rete del gas, la rete telefonica e quella elettrica. I marciapiedi saranno allargati e i pali dell’illuminazione pubblica saranno revisionati.

La parte restante di via Falcucci presenta invece danneggiamenti più o meno diffusi del manto stradale derivanti in alcuni casi da normale usura, in altri da interventi ai sottoservizi o per la presenza di radici di alberi. Sono previste fresature a varie profondità dei tratti più ammalorati e l’asfaltatura completa con conglomerato bituminoso tipo “hard”, il ripristino del marciapiede e del cordonato, la sistemazione di chiusini e caditoie.

Al sopralluogo hanno partecipato insieme al Sindaco, il dirigente comunale ai lavori Pubblici ingegner Luca Barsotti, il direttore dei lavori ingegner Andrea Cecconi, rappresentanti del Consiglio di zona, un residente, dipendenti dell’ufficio comunale SegnalaLi.