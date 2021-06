Home

Quercianella, inizia il mercato stagionale. Le modifiche al traffico

5 Giugno 2021

Ordinanza valida tutte le domeniche dal 6 giugno al 26 settembre

Livorno, 5 giugno 2021

Per consentire lo svolgimento del mercato stagionale domenicale di Quercianella, da domenica 6 giugno a domenica 29 settembre sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via del Littorale compreso tra la carreggiata principale e via Benvenuto Benvenuti e nell’adiacente area di parcheggio.

I divieti saranno in vigore dalle ore 7 alle 14 e a seguire fino al termine delle operazioni di pulizia da parte di Aamps.

