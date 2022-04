Home

Cronaca

Quercianella: lavori alla rete idrica, sostituzione tubatura

Cronaca

1 Aprile 2022

Quercianella: lavori alla rete idrica, sostituzione tubatura

Livorno 1 aprile 2022

Dal 4 aprile al 13 maggio, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati a Quercianella nelle vie Puccini, Nardini, Pascoli e Conti per potenziare la rete idrica.

L’intervento prevede la sostituzione di circa 120 metri di tubazione idrica in ghisa con la nuova condotta in pead con l’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre il rischio di perdite.

Per consentire l’operatività del cantiere in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

– il senso unico alternato con impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati, di volta in volta interessati dai lavori, corrispondenti alle seguenti ubicazioni: in via Puccini dal civico 40 fino all’intersezione con via Nardini, in via Pascoli dal civico 73 fino all’intersezione con via Nardini, in via Conti dal civico 1 a via Puccini e in via Nardini da via Puccini a via Pascoli;

– il limite di 30 km/h nella zona interessata dai lavori.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin