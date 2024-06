Home

Livorno, 7 giugno 2024 – Quercianella: torna il mercato, i divieti fino al 29 settembre

Dal 9 giugno torna il Mercato settimanale a Quercianella in programma tutte le domeniche mattina fino al 29 settembre.

Per consentire lo svolgimento del Mercato in condizioni di sicurezza tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 14 e a seguire fino al termine delle operazioni di pulizia, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Giovanni Fattori;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Macchiaioli nel tratto compreso tra via Arturo Conti e piazza Giovanni Fattori, eccetto veicoli diretti a rimesse interne e veicoli al servizio delle persone disabili con problemi di deambulazione;

Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Pietro Nardini, limitatamente al tratto compreso tra piazza Fattori ed il termine strada (civico 14);

divieto di transito in via dei Macchiaioli nel tratto compreso tra via

Diego Martelli e piazza Giovanni Fattori, eccetto veicoli dei residenti, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli al servizio delle persone disabili con problemi di deambulazione, che potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista;

il divieto di sosta con rimozione forzata per metri 15 in entrambi i lati in via dei Macchiaioli nel tratto compreso tra via Diego Martelli e piazza Giovanni Fattori, in prossimità dell’intersezione con piazza Fattori;

istituzione del fermarsi e dare precedenza in via dei Macchiaioli all’altezza dell’intersezione con via Diego Martelli.