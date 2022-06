Home

Quercianella, torna il mercato settimanale. Inizia domani e durerà fino a settembre

4 Giugno 2022

Quercianella, torna il mercato settimanale. Inizia domani e durerà fino a settembre

Dal 5 giugno, ogni domenica fino al 25 settembre Torna il mercato settimanale a Quercianella, l’ordinanza di traffico

Livorno, 4 giugno 2022

Torna il mercato settimanale di Quercianella nelle domeniche comprese tra il 5/6/2022 e il 25/9/2022.

Per consentire lo svolgimenti del mercato è stata emanata una ordinanza di traffico che prevede:

 L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via del Littorale nel tratto compreso tra la carreggiata principale della medesima strada e via Benvenuto Benvenuti, e nell’area di parcheggio posta in adiacenza al tratto suddetto

di via del Littorale;

 La realizzazione di un’apposita corsia di scorrimento per il transito dei mezzi di soccorso/emergenza e di polizia nei tratti suddetti, non inferiore a metri 3,50 in larghezza (la suddetta larghezza dovrà essere disponibile anche in altezza per almeno 4 metri dal suolo stradale).

L’ordinanza avrà efficacia nelle domeniche indicate, con orario 7.00 – 14.00, e a seguire fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da A.Am.P.S.

