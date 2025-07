Home

19 Luglio 2025

Livorno 19 luglio 2025 Querele Perini, il PD Toscana esprime solidarietà ai consiglieri comunali del PD livornese e della maggioranza

Pd Toscana: “Solidarietà alle consigliere e ai consiglieri comunali del Pd livornese e della maggioranza per la querela ricevuta dalla destra”

“Il Partito democratico della Toscana esprime totale vicinanza e solidarietà alle consigliere ed ai consiglieri del nostro gruppo comunale a Livorno, così come alle loro colleghe e colleghi di maggioranza.

Essere querelati da un esponente politico di destra, per un comunicato di solidarietà ad una dipendente comunale, la dice lunga sulle modalità con le quali la stessa destra vorrebbe regolare il confronto democratico.

Ci chiediamo se questi metodi siano condivisi anche dai vertici di Fratelli d’Italia e se questa sia la modalità che il centrodestra vorrà applicare in futuro in Toscana. È il caso anche degli inaccettabili toni utilizzati nei confronti del segretario dell’Unione comunale di Livorno a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà.

Si tratta di questioni sulle quali non è possibile minimizzare e che devono essere chiarite anche in vista dell’avvio della campagna elettorale.

Nel frattempo rinnoviamo tutto l’apprezzamento per il lavoro delle nostre consigliere e consiglieri e per l’azione che il Pd livornese sta portando avanti, insieme alle altre forze di maggioranza, a sostegno e supporto dell’ottima Amministrazione comunale del sindaco Salvetti.

Un impegno che, in ambito istituzionale come sul territorio, rappresenta un vanto ed un orgoglio per tutto il Partito democratico della Toscana” così in una nota il Pd Toscana.