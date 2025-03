Home

“Questa donna va cancellata”, Perini: “la dipendente comunale ci dia una spiegazione magari in una bella commissione consiliare”

28 Marzo 2025

"I dipendenti comunali dovrebbero (per legge) essere terzi e imparziali. Invece guardate cosa scrive questa dipendente contro i consiglieri di Fratelli d'Italia"

“I dipendenti comunali dovrebbero (per legge) essere terzi e imparziali. Invece guardate cosa scrive questa dipendente contro i consiglieri di Fratelli d’Italia”. E’ quanto scrive Alessandro Perini a commento di un video postato nella sua pagina pubblica di consigliere comunale.

Perini apre il reel facendo nome e cognome di una dipendente comunale e poi fa vedere anche il volto della sessa. Ma che cos’ha provocato questo attacco nei confronti della dipendente pubblica tanto da chiederne in pratica “la testa”

La dipendente pubblica viene accusata dal consigliere comunale di aver scritto in un commento in un post ad un articolo di giornale di “cancellare una donna”. La donna “da cancellare” anche se mai Perini pronuncia il suo nome si capisce chiaramente chi è. Tutti i riferimenti nel video lascerebbero infatti intuire il nome di Marcella Amadio, unica consigliera di Fratelli d’Italia e proposta come candidata per le Regionali

“Questa donna va cancellata, proprio cancellata altro che mandata al consiglio regionale” (questa l’esatta frase incriminata

Perini continua e precisa che il commento si riferisce a una consigliera comunale di Fratelli d’Italia, consigliera proprio del Comune nel quale lavora la dipendente.

“Ora siccome le persone non sono disegni fatti sulla carta che si cancellano con una gomma. Come si fa a cancellare una persona, la dipendente pubblica parla di eliminazione fisica di un esponente politico? – Si chiede Perini che prosegue.- Se fosse così sarebbe veramente gravissimo.. Ma mi viene un altro dubbio: che tipo di imparzialità, che tipo di terzietà può una dipendente comunale così portare in un ufficio pubblico”. “Io penso poche. – sottolinea il consigliere. Sarebbe bene che questa dipendente comunale venisse a rispondere pubblicamente di questo suo commento, ci dia una spiegazione magari in una bella commissione consiliare, perchè se i dubbi sul senso reale di questo commento venissero confermati, l’Amministrazione comunale dovrebbe intervenire disciplinarmente.

Fratelli d’Italia dice no a tutti quei quei dipendenti pubblici che non sono leali nei confronti dell’Amministrazione ma sono leali ad una certa parte politica”

