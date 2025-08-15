Home

15 Agosto 2025

Livorno 15 agosto 2025 Questa sera concerto di inaugurazione della quindicesima edizione del Livorno Music Festival

Venerdì 15 agosto ore 21:00

LIVORNO – Fortezza Vecchia, Palco della Cisterna

LA MAGIA MUSICALE DEI ROM – ALEXIAN GROUP

In un’atmosfera evocativa e potente, l’Alexian Group guidato da Santino Spinelli porta in scena la profonda ricchezza della cultura romaní, con un programma che intreccia brani originali e melodie tradizionali. Un percorso musicale e canoro nella lingua dei Rom italiani di antico insediamento, per un viaggio ideale attraverso l’intimità di un’arte assolutamente originale, in cui suoni, parole e colori rievocano le radici di un popolo millenario, caratterizzato da tante sfumature e intensissime emozioni. Dalla spiritualità di Romano Dives alla celebre Gelem Gelem, dalle danze zigane al Minor Swing di Django Reinhardt, fino alle rielaborazioni da Bizet, il concerto è un omaggio vibrante alle radici, alla memoria e alla dignità di un popolo. Una serata intensa, dedicata alla bellezza della diversità e al ricordo del Samudaripen (sterminio in lingua rom).

Programma:

Santino Spinelli, Romano Dives;

Santino Spinelli, Paquito;

Esam Redžepova, Ćhajurije śukarije;

Django Reinhardt, Minor Swing;

Santino Spinelli, Romanó bravalipé;

George Bizet arr. Santino Spinelli, Habanera Romaní;

Santino Spinelli, Murdevel Mèngre;

Tradizionale, Dance Tsigane;

Santino Spinelli, Danza Romani;

Žarko Jovanović arr. Santino Spinelli, Gelem Gelem;

Tradizionale Erdelezi.

Artisti:

Alexian Group

Alexian Santino Spinelli, voce e fisarmonica

Evedise Spinelli, arpa e canto rom

David Perpetuini, clarinetto e sax soprano

Gualtiero Lamagna, chitarra e bouzuki

Davide Chiarelli, percussioni

Corisonqo, danzatrice