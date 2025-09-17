Home

17 Settembre 2025

Livorno 17 settembre 2025 Questa sera fiaccolata per Gaza, una iniziativa della Cgil

“NO ALLA SOLUZIONE FINALE CONTRO IL POPOLO PALESTINESE. PACE A GAZA E IN TUTTO IL MONDO!”

“E’ iniziata l’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Siamo all’assalto finale che precede la deportazione di migliaia di civili palestinesi sopravvissuti ai bombardamenti e al tiro al bersaglio dell’IDF.

Nella quasi totale indifferenza dei governi europei e con il pieno sostegno dell’amministrazione Trump, artefice del folle progetto di “Gaza riviera”, l’esecutivo del criminale di guerra Netanyahu persegue il suo piano di sterminio dei palestinesi e di svuotamento di Gaza, il più grande Lager a cielo aperto dalla 2° guerra mondiale in poi.

Nessuna traccia di umanità sui volti esaltati di Netanyahu e Ben-Gvir che con la loro “lucida follia” produrranno anche la morte degli ostaggi israeliani.

Il Governo italiano, intanto, assiste pavido e imbelle al massacro delle donne e dei bambini palestinesi che avviene sull’altra sponda del mediterraneo, incapace e disinteressato a svolgere qualsiasi ruolo di mediazione e interposizione in un’area, quella mediorientale, che ci ha sempre visti protagonisti di politiche di pace e di riconoscimento reciproco tra palestinesi e israeliani.

In questo contesto di Barbarie chiediamo che il Governo Italiano si attivi per:

– L’immediato cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari

– La messa in sicurezza della popolazione civile e degli ostaggi

– Il sostegno e la tutela di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla.

L’Italia ripudia la guerra!

Stop Barbarie! NO al Genocidio!

Palestina Libera! Restiamo umani!

ACCENDIAMO LE COSCIENZE, IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI!

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE ORE 20 FIACCOLATA DA PIAZZA CAVALLOTTI A PIAZZA DEL MUNICIPIO”.

Cgil Livorno

